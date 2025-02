SP na mira internacional: operadora do Peru visita destinos do Circuito das Águas Paulista

A partir desta quarta-feira, 19, duas representantes da Costamar Travel, uma das maiores operadoras do Peru, visitam as nove cidades do Circuito das Águas Paulista, começando por Serra Negra e Monte Alegre do Sul. O objetivo é conhecer as atrações e o que há de melhor em cada um dos municípios dessa região turística, para apresentar e comercializar roteiros no Peru.

“O Circuito das Águas Paulista reúne diversos atrativos, das águas com propriedades terapêuticas ao turismo de natureza; da aventura ao religioso e às compras, e muito mais. É um excelente produto para o mercado estrangeiro. O Circuito também participa constantemente de feiras e eventos, nacionais e internacionais, junto com a Secretaria. Isso aumenta a visibilidade dos destinos e as oportunidades de novos negócios. Já colhemos os resultados: o interesse de grandes operadoras, como a Costamar Travel”, disse Roberto de Lucena, titular da pasta de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

De acordo com dados da Embratur, o Peru é o quarto maior emissor de turistas da América do Sul para São Paulo. Em 2024, o Estado de São Paulo recebeu 2,27 milhões de turistas estrangeiros. Destes, 64.814 eram viajantes peruanos.

Ampla programação, com diversas experiências

As profissionais da Costamar Travel chegaram à São Paulo nesta quarta-feira, 19, e se hospedaram em Serra Negra. À tarde, acompanhadas de representantes do Circuito das Águas Paulista e de um tradutor, visitaram Monte Alegre do Sul e conheceram o Santuário, o Centro Histórico e turismo rural do município. Na quinta-feira, 20, pela manhã, visitaram Águas de Lindóia e os principais atrativos locais, como o Balneário, o Parque Aquático, o Cristo Redentor, entre outros. Na parte da tarde, será a vez de Socorro, onde as profissionais têm contato com o turismo acessível, de aventura e de compras.

No dia seguinte, 21, vão para Lindóia e visitam adegas, monumentos e contemplam diversos atrativos de natureza do município. Depois, retornam para Serra Negra e conhecem atrações como a réplica da Fontana di Trevi; o centro de compras do município; a gastronomia local e o Alto da Serra. No sábado, 22, está prevista ida à Amparo, com tour pelo Centro Histórico e atrativos rurais no município. As profissionais também visitam Pedreira e terão uma autêntica experiência de compras de porcelanas e itens de decoração, além de um passeio de teleférico.

No domingo, 23, as representantes da Costamar Travel vão à Jaguariúna e conhecem o Cable Park, parque de esportes aquáticos, além de andarem de Maria Fumaça, trem turístico do município. Por fim, visitam Holambra e seus famosos pontos turísticos, como o Moinho e o Parque de Flores; e provam delícias da gastronomia holandesa.