Cachoeiras em São Paulo: natureza, aventura e lazer para toda a família

O estado de São Paulo, além de sua rica urbanização, abriga uma diversidade impressionante de cachoeiras que encantam os amantes da natureza. Localizadas tanto no interior quanto nas proximidades da capital, essas quedas d’água oferecem oportunidades de lazer e refresco em meio a paisagens deslumbrantes. A seguir, uma seleção de 20 cachoeiras imperdíveis para quem deseja explorar o que há de melhor na natureza paulista.

1. Cachoeira dos Pretos – Joanópolis

A Cachoeira dos Pretos, com 154 metros de altura, é a segunda maior do estado e se localiza em Joanópolis, a cerca de 117 km da capital. O acesso é facilitado por uma estrada asfaltada, com mirantes ao longo do trajeto. Estacionamento pago e infraestrutura básica como restaurantes e banheiros estão disponíveis. Uma passarela de madeira proporciona uma vista privilegiada da queda d’água.

2. Cachoeira da Graça – Cotia

Integrada à Reserva Florestal do Morro Grande, a Cachoeira da Graça é reconhecida pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade. A trilha para chegar até ela é leve e está localizada a aproximadamente 40 km da capital. É importante levar comida e bebida, já que o local não possui infraestrutura para visitantes.

3. Cachoeira dos Veados – São José do Barreiro

Localizada no Parque Nacional da Serra da Bocaina, a Cachoeira dos Veados exige um percurso mais desafiador: uma trilha de 50 km que pode levar até três dias. Ideal para aventureiros experientes, este trajeto histórico foi utilizado por mineradores no passado.

4. Cachoeira do Sol – Monte Alegre do Sul

A cerca de 150 km de São Paulo, a Cachoeira do Sol oferece fácil acesso e uma boa infraestrutura, incluindo camping e chalés próximos. Para acessá-la, há uma taxa simbólica e uma curta caminhada até o topo, onde é possível apreciar vistas deslumbrantes.

5. Cachoeira Toque Toque Grande – São Sebastião

Com uma trilha simples e rápida, a Cachoeira Toque Toque Grande é uma excelente opção para famílias. Localizada em São Sebastião, sua queda d’água de 25 metros é ideal para um dia relaxante em contato com a natureza.

6. Núcleo do Engordador – Parque Estadual Cantareira

No Parque Estadual Cantareira, o Núcleo do Engordador oferece trilhas bem demarcadas que levam a pequenas quedas d’água rodeadas pela Mata Atlântica. O local conta com área para piquenique e espaço para crianças.

7. Queda de Meu Deus – Eldorado

A Queda de Meu Deus, situada em Eldorado, impressiona com seus 53 metros de altura. O acesso é facilitado por uma trilha leve, sendo uma ótima escolha para um passeio em família.

8. Cachoeira de Marsilac – Engenheiro Marsilac

A poucos quilômetros do centro de Engenheiro Marsilac, essa cachoeira permite fácil acesso por carro e oferece atividades aquáticas como stand up paddle e canoagem.

9. Cachoeira do Itambé – Cássia dos Coqueiros

Atraindo turistas com sua imponente queda de 84 metros, a Cachoeira do Itambé possui infraestrutura adequada para visitantes e um percurso acessível através de uma trilha moderada.

10. Cachoeira da Toca – Ilhabela

Acessível pela Praia dos Castelhanos, a Cachoeira da Toca combina diversão com natureza pura. Com diversas atividades disponíveis durante a alta temporada, é um destino ideal para famílias.

11. Cachoeira do Saltão – Brotas

Cachoeira do Saltão é conhecida por sua descida desafiadora repleta de degraus que leva a um cânion impressionante com 75 metros de altura. Os visitantes podem desfrutar de um lago ao pé da cachoeira antes de retornar ao início do percurso.

12. Cachoeira do Toldi – São Bento do Sapucaí

Localizada em propriedade particular, a trilha até a Cachoeira do Toldi oferece vistas deslumbrantes ao final do percurso que dura cerca de meia hora.

13. Cachoeira do Sagui – Emburá do Alto

Acessível via duas trilhas distintas em Emburá do Alto, esta cachoeira encanta tanto iniciantes quanto aventureiros que buscam explorar outros atrativos naturais ao redor.

14. Cachoeira do Pimenta – Cunha

A antiga usina hidroelétrica em Cunha abriga esta bela cachoeira que possui opções diversificadas de acesso e atividades recreativas nas piscinas naturais próximas.

15. Cachoeira do Elefante – Parque Estadual da Serra do Mar

A famosa Cachoeira do Elefante requer esforço extra para ser alcançada através de uma trilha longa; porém, sua beleza compensa o desafio enfrentado pelos visitantes.

16. Poço Azul – Lavrinhas

Cercado por água cristalina, o Poço Azul apresenta uma trilha desafiadora que proporciona momentos únicos em meio à natureza exuberante da região.

17. Núcleo Cabuçu – Parque Estadual Cantareira

No Núcleo Cabuçu, os visitantes podem se aventurar em uma trilha mais longa e recompensadora que culmina em lindas paisagens naturais.

18. Cachoeira do Paraíso – Peruíbe

A apenas 25 km de Peruíbe, esta atração popular possui uma trilha curta que leva os visitantes a um ponto refrescante ideal para os dias quentes.

19. Cachoeira da Pedra Furada – Serra do Mar

Perto da capital paulista e cercada pela Mata Atlântica intocada, essa cachoeira oferece aos visitantes um percurso acessível que pode ser explorado em um dia tranquilo.

20. Cachoeira do Prumirim – Ubatuba

A famosa cachoeira em Ubatuba é conhecida por suas águas claras e tobogãs naturais formados pelas pedras; acessível rapidamente por uma trilha curta após estacionar na rodovia Rio-Santos.

A diversidade das cachoeiras em São Paulo revela o potencial natural riquíssimo presente no estado. Para aqueles que buscam momentos inesquecíveis ao ar livre, essas quedas d’água são destinos perfeitos para desfrutar com amigos ou familiares.