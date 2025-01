Descubra as incríveis trilhas do Brasil: aventura, natureza e cultura

O Ministério do Turismo está promovendo a Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso, uma iniciativa que abrange impressionantes 2.719 km de rotas em todo o Brasil, conectando parques e paisagens naturais.

Para os entusiastas do verão que buscam manter-se ativos, os itinerários que combinam esportes, aventura e contato com a natureza têm se tornado cada vez mais populares. Roteiros que vão desde cicloturismo até trilhas desafiadoras oferecem experiências enriquecedoras que transcendem o mero descanso. Nesta estação, uma variedade de destinos propõe atividades esportivas integradas à exploração de cenários deslumbrantes.

Para incentivar essa prática, a Rede Nacional de Trilhas, uma ação do governo federal, visa interligar locais de relevância cultural e natural no Brasil. A Rede Trilhas apresenta um extenso percurso que se estende por diversas regiões do país.

Dentre as trilhas disponíveis, destaca-se a Trilha Amazônia Atlântica. Com 460 km de extensão, ela atravessa 17 municípios paraenses, começando em Belém e culminando na Serra do Piriá, em Viseu. O percurso permite aos visitantes explorar florestas densas, campos naturais e áreas de mangue, além de comunidades quilombolas, podendo ser realizado a pé, de bicicleta ou a cavalo.

No estado de Minas Gerais, o Caminho Saint Hilaire se destaca com seus 192 km dedicados ao cicloturismo. Este trajeto histórico e cultural conecta 11 comunidades e cidades turísticas como Diamantina e Serro, oferecendo uma rica variedade de experiências que incluem cachoeiras e observação astronômica.

Na Paraíba, a trilha Caminho das Ararunas proporciona um desafio em um percurso serrano de mais de 125 km entre cidades como Araruna e Cuité. Os visitantes podem vivenciar a observação de aves e flora, além de explorar sítios arqueológicos.

O Caminho dos Veadeiros, em Goiás, é outra opção notável. Com um total de 490 km abrangendo municípios como Formosa e Alto Paraíso, essa trilha oferece aventuras em meio ao Cerrado brasileiro, incluindo escaladas e tirolesa.

No Rio Grande do Sul, a Trilha Cassino Barra do Chuí permite que os viajantes explorem 223 km entre conchas e dunas. Este percurso oferece oportunidades para observar a rica fauna local e desfrutar das belas praias da região.

A Rede Trilhas é resultado da colaboração entre voluntários da sociedade civil e instituições governamentais como o Ministério do Turismo e o ICMBio. O objetivo é desenvolver rotas turísticas que promovam não apenas o ecoturismo mas também a preservação ambiental.

Para aqueles interessados em sugerir novas trilhas para inclusão na Rede Trilhas, as propostas devem ser encaminhadas ao Ministério do Meio Ambiente conforme os critérios estabelecidos pela Portaria Conjunta MMA/MTur/ICMBio nº 500, datada de 15 de setembro de 2020.