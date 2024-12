Verão 2025: 35% dos brasileiros planejam viagens e injetarão R$ 148 bilhões na economia

Uma nova pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo indica que aproximadamente 35% da população brasileira, equivalente a 59 milhões de pessoas, planejam realizar viagens de lazer durante o verão de 2024 a 2025. Este movimento é projetado para injetar cerca de R$ 148,3 bilhões na economia nacional, refletindo um aumento significativo no gasto médio por viajante.

O levantamento intitulado “Tendências de Turismo Verão 2025 – Comportamento da População Brasileira” revelou que o gasto médio estimado por turista saltou para R$ 2.514, marcando uma elevação de 34% em comparação ao verão anterior, quando o valor médio era de R$ 1.877. Essa mudança demonstra uma recuperação robusta do setor turístico e uma disposição maior dos brasileiros em investir em suas experiências de viagem.

Realizada em colaboração com a Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, a pesquisa apontou que a maioria dos viajantes brasileiros (97%) optará por destinos dentro do país. As praias permanecem como as preferidas, escolhidas por 54% dos entrevistados, seguidas por destinos voltados para a natureza e ecoturismo (10%), e atrações ligadas à aventura e ao bem-estar, ambas com uma preferência de 5%.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, destacou em um vídeo divulgado pela pasta que o crescimento no gasto médio é um indicativo positivo para a economia: “A expectativa de movimentação econômica é extraordinária, superando os R$ 148 bilhões que o turismo deverá gerar. Embora o sol e as praias sejam a preferência do brasileiro, há um interesse crescente em explorar a gastronomia e os pontos turísticos do país”.

A duração média das viagens está prevista para ser de 12 dias nesta temporada. Fatores como belezas naturais, preços acessíveis e a oportunidade de reencontrar amigos e familiares se destacaram como motivadores principais na escolha dos destinos turísticos.

Com um total de 5.542 entrevistas realizadas nas 27 unidades da federação com cidadãos a partir de 16 anos, a pesquisa apresenta uma margem de erro de dois pontos percentuais e um intervalo de confiança de 95%. O estudo foi conduzido entre os dias 14 e 28 de outubro a pedido da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Além disso, o Ministério do Turismo anunciou que durante o verão deste ano serão disponibilizados 184 mil voos no Brasil, um aumento significativo de 17,8 mil voos (+10,7%) em relação à temporada anterior. O número total de assentos disponíveis deve alcançar 29,8 milhões, representando um acréscimo de 3,2 milhões (+12%) em comparação ao ano passado. Essa estratégia integra o programa “Conheça o Brasil Voando”, que visa facilitar o acesso ao turismo nacional através da colaboração com as principais companhias aéreas brasileiras.