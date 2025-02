SP: Mutirão de artesanato fomenta empreendedores com cursos gratuitos

A Prefeitura de São Paulo realiza no dia 24 de fevereiro mais uma rodada de mutirão de serviços do programa Mãos e Mentes Paulistanas, que promove o fomento e desenvolvimento do setor de artesanato e manualidades. O programa também oferece oportunidades de acesso ao mercado e capacitação profissional.

Pensando na profissionalização de seus credenciados, o programa traz um cronograma de cursos divididos em módulos que capacitam o artesão muito além das técnicas que ele utiliza para criar seu produto. São lições de gestão, administração, estratégias e outros pontos fundamentais para garantir a sustentabilidade e o crescimento desse mercado que, no Brasil, movimenta anualmente cerca de R$ 50 bilhões, segundo o Sebrae.

Nesta edição, o público poderá participar, presencialmente, de dois cursos que fazem parte da formação empreendedora do programa. No primeiro período do dia, será apresentado o conteúdo do módulo de “Planejamento de Futuro”. Nele, os participantes terão como foco a determinação de metas, objetivos e como alcançá-los, além de informações sobre planejamento estratégico.

Já na segunda etapa do mutirão, será apresentada a aula de “Presença Digital”, com um conteúdo sobre como posicionar um negócio artesanal na internet e, principalmente, como vender artesanato nesse ambiente.

Os dois módulos, juntamente com outros quatro que fazem parte da formação empreendedora do Mãos e Mentes Paulistanas, são pré-requisitos para a participação nas lojas oficiais do programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Demais serviços

Além dos cursos, os presentes poderão retirar suas carteiras de benefícios, realizar atualização cadastral e, aqueles que ainda não fazem parte do Mãos e Mentes Paulistanas, poderão se credenciar no programa.

O mutirão acontece na Rua Líbero Badaró, 425 – 8º andar, na região central de São Paulo, a partir das 10h. Para participar do evento é necessário se inscrever pelo link.

Serviço:

Semana de Mutirão de Serviços do Mãos e Mentes Paulistanas

Local: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

Endereço: Rua Líbero Badaró, 425 – 8º andar (auditório)

Data: 24 de fevereiro

Horário: das 10h às 17h

Cronograma de ações:

10h30 às 12h: Planejamento de Futuro

13h30 às 15h: Presença Digital