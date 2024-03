SP: Março tem início com mais de 900 oportunidades de emprego no Cate

O início de março traz aos trabalhadores paulistanos mais de 900 vagas de emprego disponíveis por meio do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, da Prefeitura de São Paulo. É possível se inscrever até a quarta-feira (6), às 18h, seja pelo portal online ou em um dos 27 postos do serviço. Logo no início da semana, também há um processo seletivo para trabalho temporário.

“O alcance do Cate aumenta conforme conseguimos conquistar mais empresas para oferecer suas vagas de emprego por meio do serviço. Com anos de construção de confiança para realizar processos seletivos eficientes e acessíveis ao trabalhador, hoje fazemos seleções grandes, para eventos, megaempresas e inaugurações, mas sem deixar de lado a inclusão”, destaca a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Esta semana, há vagas para estagio, jovens aprendizes, contratos de efetivação ou temporários. Pelo menos dezoito das vagas totais são exclusivas para pessoas cm deficiência.

A área de atendimento desponta com mais de 100 vagas abertas, para trabalhar em lojas, mercados, restaurantes e lanchonetes. É necessário ter completado o fundamental ou o ensino médio, para a maioria delas, mas algumas admitem quem ainda está cursando. Boa parte não exige nenhuma experiência prévia. Os salários variam de R$ 1.200 a R$ 2.018, com escala 6×1.

Também na área de comércio, há mais de 60 vagas para operador de caixa e de vendas. A maioria exige ensino médio completo, mas não requer experiência. Os salários vão de R$ 1.836 a R$ 2.300, também com escala 6×1.

Outro destaque é para as mais de 100 vagas na área de auxiliar de limpeza em diversos estabelecimentos da Capital. A maioria exige que os candidatos ou candidatas tenham fundamental completo e de 3 a 6 meses de experiência. Os salários vão de R$ 1.454 a R$ 1.810.

Processos seletivos em celebração ao Mês da Mulher

O Portal Cate também recebe nesta semana inscrições para um processo seletivo especial voltado às trabalhadoras, para oportunidades nos setores de serviços e comércio. As inscrições podem ser feitas até a quinta-feira, 7 de março, às 14h. Também é possível retirar a carta de encaminhamento na unidade do Cate mais próxima.

A equipe do Cate fará a avaliação das candidatas que estiverem dentro do perfil das vagas disponibilizadas pelas empresas participantes e convocará as interessadas para a seleção no dia 8 de março, Dia da Mulher, na região central da cidade. As funções que acumulam mais postos disponíveis são as de auxiliar de limpeza, telemarketing receptivo e atendente de loja.

Além disso, estarão abertas 30 vagas para trabalhar como recepcionista bilíngue no Aeroporto Internacional de Guarulhos. É indispensável ter domínio de inglês do intermediário ao avançado, conhecimentos em informática, residir próximo a Guarulhos e ter completado o ensino médio, mas não precisa ter experiência profissional. A escala é de 12×36, com salário de R$ 2.263 mais benefícios (incluindo vale transporte intermunicipal).

Vagas temporárias no Lollapalooza

Além das vagas permanentes mencionadas, o festival Lollapalooza, por meio do Cate, também está contratando mais de 300 pessoas para trabalharem como auxiliares de limpeza nos dias 22, 23 e 24 de março. Podem ser admitidas pessoas com ou sem experiência, mas é preciso ter pelo menos o ensino fundamental completo. A preferência é por candidatos que morem na zona sul.

O festival musical acontece no Autódromo de Interlagos e oferece diárias de R$ 110, mais vale transporte e refeição no local. A seleção ocorre diretamente no Cate Interlagos, sem necessidade de inscrição prévia, no dia 04 de março (segunda-feira) das 9h às 13h. É necessário comparecer portando RG, CPF, carteira de trabalho (que pode ser o modelo digital) e o currículo.

Serviço:

Processos seletivos para vagas de emprego no Cate

Dias: até 06 de março, quarta-feira, às 18h

Inscrição: Portal Cate

Ou em uma das 27 unidades do Cate

Horário de funcionamento: das 8h às 17h

É necessário apresentar RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).

Zona Central

Cate Central – Av. Rio Branco, 252

Cate Central – Av. Rio Branco, 252 Zona Sul

Cate Interlagos – Av. Interlagos, 6122

Cate Jabaquara – Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314

Cate Cidade Ademar – Av. Yervant Kissajikian, 416

Cate Parelheiros – Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252

Cate Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 54

Cate Vila Prudente – Av. do Oratório, 172

Cate Capela do Socorro – Rua Cassiano dos Santos, 499

Cate Ipiranga – Rua Breno Ferraz do Amaral, 425

Cate Campo Limpo – Av. Giovanni Gronchi, 7143 – Vila Andrade, 4º andar

Cate Santana – Av. Tucuruvi, 808

Cate Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95

Cate Jaçanã – Rua Luis Stamatis, 300 (atendimento suspenso)

Cate Vila Maria/Vila Guilherme – Rua General Mendes, 111

Cate Pirituba – Av. Dr. Felipe Pinel, 12

Cate Perus – Rua Ylídio Figueiredo, 349

Cate Jaraguá – Estrada de Taipas, 990

Cate Lapa – Rua Guaicurus, 1000

Cate Butantã – Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201

Cate São Mateus – Av. Ragueb Chohfi, 1400

Cate Cidade Tiradentes – Av. Ragueb Chohfi, 7.001

Cate Itaquera – Rua Augusto Carlos Bauman, 851

Cate São Miguel Paulista – Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76

Cate Itaim Paulista – Av. Marechal Tito, 3012

Cate Penha – Rua Candapuí, 492

Cate Guaianases – Rua Hipólito de Camargo, 479

Cate Sapopemba – Av. Sapopemba, 9064

Vagas para o Mês da Mulher

Data: 08/03 (sexta-feira)

Horário: das 8h às 16h

Local: Praça das Artes

Endereço: Av. São João, 281 – Centro Histórico de São Paulo

Auxiliar de limpeza no Lollapalooza

Data: 04/03 (segunda-feira)

Horário: das 9h às 13h

Local: Cate Ipiranga

Endereço: Rua Breno Ferraz do Amaral, 425