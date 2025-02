SP lança o Samba com as Mãos, que interpreta os enredos do Carnaval  2025 em Libras

A Prefeitura de São Paulo, através de sua Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), lançou a 9ª edição do projeto Samba com as Mãos, uma ação voltada para a promoção da inclusão cultural e acessibilidade. O evento ocorreu no último domingo (23) e contou com a presença do prefeito Ricardo Nunes.

O projeto visa garantir que as pessoas surdas ou com deficiência auditiva possam compreender os enredos das 22 escolas de samba que participarão do Carnaval de São Paulo em 2025. Para isso, os sambas-enredo serão interpretados em Libras, permitindo que esse público tenha acesso às narrativas e emoções transmitidas durante a festa.

Durante o lançamento, o prefeito Nunes destacou a importância de um carnaval inclusivo, afirmando que “não seria imaginável ter o maior carnaval do Brasil sem que ele fosse acessível a todos”. Ele enfatizou que o evento é uma celebração da diversidade e da cultura da cidade, contribuindo para a geração de emprego e renda.

A interpretação em Libras não se limita à tradução das letras das músicas; ela envolve também gestos corporais e expressões faciais que são fundamentais para transmitir o sentimento e o contexto das canções. A complexidade dos sambas-enredo, que frequentemente incorporam referências culturais africanas e indígenas, exigiu um esforço colaborativo entre intérpretes de Libras e consultores surdos.

A intérprete Amanda dos Santos Pierre, de 33 anos, relatou os desafios enfrentados na adaptação dos conteúdos. “Os sambas trazem peculiaridades linguísticas que exigem estudo e dedicação. O Samba com as Mãos é vital porque permite à comunidade surda sentir a música e entender a importância dessa festa grandiosa para o Brasil”, afirmou.

O projeto contou com a colaboração de oito profissionais, incluindo intérpretes de Libras e membros da comunidade surda, destacando a relevância do protagonismo dessa população na produção do conteúdo. Os vídeos com as interpretações serão disponibilizados nas redes sociais da SMPED (@smpedsp), seguindo a ordem oficial dos desfiles programados para os dias 28 de fevereiro, 1º e 2 de março.

A iniciativa tem sido amplamente elogiada por integrantes da comunidade surda. Ana Cláudia Guedes Farias dos Santos, uma bancária de 39 anos, expressou sua satisfação ao poder participar ativamente da festividade: “É maravilhoso sentir a energia da música. Antes não havia inclusão suficiente para que pudéssemos nos envolver plenamente”.

Douglas Furtado Francisco, designer gráfico de 37 anos, também destacou os benefícios trazidos pela ação. “Agora conseguimos nos integrar melhor ao carnaval. Não há mais barreiras; podemos sentir juntos a vibração da festa”, comentou.

Iniciativas como o Samba com as Mãos são essenciais não apenas para promover a inclusão cultural, mas também para aumentar a visibilidade da Língua Brasileira de Sinais (Libras), reconhecida oficialmente como meio de comunicação pela Lei nº 10.436/2002. Segundo dados do Censo Brasileiro de 2010, revisados pelo IBGE em 2017, existem cerca de 120.660 pessoas com deficiência auditiva na cidade de São Paulo.

Esses projetos reafirmam o compromisso da Prefeitura em garantir que todos tenham acesso à cultura e ao lazer, promovendo a diversidade e celebrando a identidade brasileira por meio do samba.