SP lança campanha para movimentar comércio e turismo em dezembro com vários descontos

A Prefeitura de São Paulo lançou nesta quarta-feira (4) a São Paulo Best Week (SPBW), uma ação para movimentar o comércio e os serviços da capital entre os dias 16 de dezembro e 3 de janeiro, quando as atividades econômicas diminuem em razão das festas de fim de ano. O objetivo é que moradores e turistas aproveitem descontos e promoções em restaurantes, hotéis, lojas, passeios e diversos outros serviços oferecidos pela cidade.

Não há nenhum custo nem pré-requisito para o estabelecimento participar. Para oferecer descontos e promoções, os estabelecimentos interessados em participar devem cadastrar sua promoção até 13 de dezembro, pelo site. O público poderá acompanhar as promoções pelo site. A iniciativa é da São Paulo Turismo (SPTuris), empresa da Prefeitura.

O objetivo é mobilizar empresas, associações e atrativos turísticos, criando uma dinâmica que movimenta a cidade nas três semanas mais tranquilas do ano. “Esse projeto surgiu do desejo de auxiliar o setor de comércio e serviços a se divulgar, além de incentivar as pessoas que já estão aqui a circular mais pela cidade e atrair novos visitantes”, explica Fernanda Ascar, gerente de Planejamento e Promoção do Turismo da SPTuris.

A gerente explica que o primeiro e mais importante passo é a adesão. Os interessados devem inscrever até o dia 13 de dezembro. “A participação de empresas e prestadores de serviços é essencial para o sucesso da São Paulo Best Week“, destaca Fernanda. De acordo com a SPTuris, essa é uma oportunidade única para promover o que a cidade tem de melhor, além de dar visibilidade às empresas da capital. “Ao aderir à ação, os estabelecimentos não apenas contribuem para o fortalecimento do turismo, mas também se beneficiam diretamente da divulgação gratuita da iniciativa”, completa.

Quanto maior o benefício oferecido pelos parceiros, maior a visibilidade da sua promoção, facilitando ampla cobertura pela mídia. Como parte da parceria, as entidades e associações terão seus logos divulgados no site oficial do evento. As inscrições para os estabelecimentos interessados em participar estão abertas e podem ser realizadas sem burocracia, por meio do site oficial do evento.

O foco é oferecer ao público uma experiência de São Paulo mais tranquila, sem o trânsito intenso e a correria do cotidiano, ideal para quem deseja aproveitar as festividades de Natal e Réveillon, além de confraternizações de fim de ano.

Para ajudar na divulgação da promoção, a SPTuris disponibiliza material digital que poderá ser baixado no hotsite SPBW.

A São Paulo Best Week tem o apoio de diversas entidades, como a Associação Paulista de Bares, Restaurantes, Eventos, Casas Noturnas, Similares e Afins (Apressa), Visite São Paulo, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Bom Retiro, entre outras, que buscam fortalecer ainda mais o comércio e o turismo da cidade durante um período de baixa ocupação.

Para mais informações sobre a adesão, benefícios e programação, acesse o site.