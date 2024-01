SP: Inscrições para trabalho temporário no Carnaval são prorrogadas

A Prefeitura prorrogou, até esta quinta-feira (18), o atendimento aos interessados em mais de 1.000 vagas de emprego temporário para trabalhar no Carnaval de rua da capital. As oportunidades para fiscal de atividades urbanas fazem parte do Contrata SP – Carnaval, mutirão de empregabilidade. O atendimento acontece das 8h às 17h.

O processo seletivo é realizado na unidade central do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) da Prefeitura.

As vagas são para todas as regiões da cidade, com período de trabalho entre os dias 2 e 18 de fevereiro, em escala a combinar. A diária é de R$ 120, mais R$ 30 de alimentação e vale transporte ida e volta. Os selecionados irão atuar junto às equipes da Prefeitura de São Paulo na fiscalização do comércio ambulante da cidade.