SP inaugura creche na Penha com capacidade para atender 200 crianças

Durante a ação Prefeitura Presente Penha, na Zona Leste, o prefeito Ricardo Nunes inaugurou a 18ª unidade escolar de um total de 45 novas escolas que serão entregues até o final deste ano. O Centro de Educação Infantil recebeu o nome do acadêmico, professor, escritor, advogado e sociólogo Candido Antônio José Francisco Mendes de Almeida, morto em 2022, e poderá atender até 200 crianças de zero a três anos.

“Nosso grande objetivo está dentro do contexto da pedagogia, de que essa criança que vai estar com a gente na creche vai ter um desenvolvimento muito melhor. São pedagogas que cuidam das nossas crianças. A gente tem um cardápio com toda a indicação das nutricionistas para melhor desenvolvimento das crianças. A criança que passa por creche vai ter, no mínimo, 25% a mais de capacidade de assimilar ensinamento. Então a gente vai colocando essas crianças em outro patamar de oportunidade”, destacou o prefeito Ricardo Nunes.

Construída pela Secretaria de Infraestrutura e Obras (SIURB), em parceria com a Secretaria de Educação (SME), a nova creche teve investimento de R$ 7 milhões para receber as crianças e educadores com conforto e segurança.

“Nós temos atribuição de fazer muitas obras pela cidade, mas sempre que a gente faz uma escola e, especialmente uma creche, a alegria é maior. A gente está proporcionando um local adequado para educar e para que as nossas crianças cresçam recebendo educação, recebendo alimentação e que possam alcançar os próximos níveis de estudo melhor formados, com a sua mente melhor formada, para que eles sigam e consigam um grande sucesso na sua vida, na sua carreira”, disse o secretário municipal de Infraestrutura e Obras, Marcos Monteiro.

A creche tem salas de aulas, berçários, salas para banho e troca, cozinha, refeitório, lactário (espaço para higienização de mamadeiras e alimentos), solário e brinquedoteca. Com o objetivo de atender todos os estudantes, de forma inclusiva e acessível, o CEI obedece às normas de acessibilidade vigentes, com elevador, rampas de acesso, corrimãos, sinalização em braile, playground e sanitários acessíveis.

“Além do prédio que está sendo inaugurado, é a importância de São Paulo ter a fila de vaga de creche zerada. Isto significa que toda criança que precisa de creche tem uma creche, que a mãe poderá trabalhar com mais tranquilidade, e principalmente, um equipamento que é fundamental para o desenvolvimento da criança, em um ambiente seguro, com 5 refeições diárias, além de poderem interagir com outras crianças, com adultos, com brinquedos, tudo adaptado para elas”, destacou o secretário municipal de Educação, Fernando Padula.

A unidade educacional também está equipada com dispositivos sustentáveis, como água de reuso e placas solares, para aquecimento da água utilizada nos banheiros.

A contadora Eliane Santos Eliane Santos, 45 anos, está satisfeita com a futura escola da sua filha, de 2 anos e 8 meses. “Eu achei esse CEI maravilhoso assim. Fui chamada nessa escola no final do ano passado, conversei com a diretora e a adaptação foi muito boa. Tem uma estrutura excelente, com a sala de aula arejada, tem muito brinquedo e, principalmente, as profissionais são muito carinhosas. Eu não esperava essa estrutura e o espaço ficou muito bom, excelente”, disse a mãe.

Outras Unidades

Na região da Subprefeitura Penha, a SIURB ainda trabalha nas obras de implantação do CEI Itapipinas, no distrito de Arthur Alvim. Somente na Zona Leste, desde 2021, a gestão municipal já entregou outras duas creches, além de mais duas escolas de educação infantil (EMEIs), beneficiando mais de 925 alunos da rede municipal de ensino.