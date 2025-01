SP: Hoje (20), 37 motocicletas foram apreendidas em operação contra mototáxis ilegais

A Prefeitura de São Paulo, em uma ação coordenada com o Departamento de Transportes Públicos (DTP) e a Guarda Civil Metropolitana (GCM), intensificou as operações para coibir a prática ilegal de mototáxi na cidade. Na última segunda-feira (20), foram apreendidas 37 motocicletas que realizavam transporte clandestino de passageiros via aplicativo, totalizando 143 veículos retidos desde o início das operações em janeiro deste ano.

As fiscalizações ocorreram em dez locais distintos, abrangendo quatro regiões da capital. Do total de motocicletas apreendidas nessa data, 15 estavam na Zona Sul, 5 na Zona Oeste, 11 na Zona Leste e 6 na Zona Norte. Durante as atividades de fiscalização, foram verificadas 575 motocicletas ao longo do dia.

De acordo com a legislação municipal, o transporte remunerado por motocicletas via aplicativos é considerado ilegal, conforme o decreto municipal de 2023 e as leis 15.676/2012 e 16.344/2016, que proíbem a operação desse serviço sem a devida autorização do município. A decisão da Prefeitura foi fundamentada por um aumento preocupante nos índices de acidentes, fatalidades e lesões envolvendo motocicletas na cidade, que apresentaram um crescimento significativo nos últimos anos.

Nos últimos dez anos, a frota de motocicletas em São Paulo cresceu cerca de 35%, passando de 833 mil em 2014 para aproximadamente 1,3 milhão em 2024. As estatísticas indicam um aumento de 22% no número de mortes relacionadas a acidentes com motos entre janeiro e novembro deste ano, subindo de 350 para 427 óbitos no mesmo período do ano seguinte, apesar das iniciativas de segurança implementadas pela administração municipal.

Na Zona Sul, as fiscalizações concentraram-se em três pontos específicos. Os agentes abordaram motocicletas com condutor e passageiro e, ao confirmarem que o transporte era feito via aplicativo, procederam com a apreensão dos veículos. Durante as operações matutinas e vespertinas, foram identificados um total de 15 casos de transporte irregular.

Na Zona Leste, a ação também resultou em apreensões em três endereços diferentes. Ao longo da manhã foram confiscadas 6 motocicletas por transporte remunerado irregular via aplicativo; já à tarde, mais 5 veículos foram apreendidos.

A fiscalização na Zona Norte ocorreu em dois locais distintos e resultou na apreensão de um total de 6 motocicletas: 4 pela manhã e 2 à tarde. Por fim, na Zona Oeste, as blitze realizadas em dois endereços resultaram na apreensão de cinco motocicletas durante todo o dia.