São Paulo intensifica combate ao transporte clandestino de mototáxi

No último domingo (19), a Prefeitura de São Paulo, em colaboração com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), desencadeou uma série de operações para combater o transporte clandestino realizado por mototáxis em diferentes regiões da cidade. Durante essas ações, 22 motocicletas foram apreendidas, elevando o total de veículos confiscados para 106 desde o início das operações no dia 15 de janeiro.

A fiscalização se concentrou em dez locais específicos, distribuídos entre as quatro zonas da cidade. No total, as apreensões desse domingo incluíram 9 motocicletas na Zona Sul, 2 na Zona Oeste, 7 na Zona Leste e 4 na Zona Norte. O uso de motocicletas para transporte remunerado de passageiros via aplicativos é considerado ilegal, conforme um decreto municipal de 2023 e as legislações 15.676/2012 e 16.344/2016.

As ações visam responder a preocupações crescentes sobre a segurança no trânsito, especialmente considerando o aumento significativo no número de acidentes envolvendo motocicletas. Nos últimos dez anos, a frota de motos na capital paulista cresceu 35%, passando de aproximadamente 833 mil em 2014 para cerca de 1,3 milhão em 2024. Este crescimento tem se refletido em um aumento alarmante nas fatalidades, com um incremento de 22% nas mortes relacionadas a acidentes entre janeiro e novembro de 2024.

Na Zona Sul, os agentes realizaram abordagens em três locais distintos. Durante as fiscalizações matutinas, foram identificados quatro casos de transporte irregular, enquanto à tarde foram constatados mais cinco casos. Já na Zona Leste, as operações resultaram na apreensão de cinco motocicletas pela manhã e duas à tarde. Na Zona Norte, quatro motocicletas foram confiscadas durante as ações realizadas pela manhã em dois pontos estratégicos.

Por fim, na Zona Oeste, uma motocicleta foi apreendida pela manhã e outra à tarde em blitze realizadas em dois endereços. As autoridades permanecem firmes em sua missão de garantir a segurança viária e reduzir os riscos associados ao transporte clandestino na metrópole.