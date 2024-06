SP está com mais de 1400 vagas de emprego abertas nesta semana no Cate

A cidade de São Paulo está com mais de 1400 vagas de emprego abertas na rede de posto do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo. São oportunidades nos setores do comércio, serviços e construção civil. O segmento de asseio, que inclui a parte operacional de limpeza, selecionará mais de 300 trabalhadores. Os interessados podem optar pela inscrição on-line, no Portal Cate, ou nos postos da Prefeitura de São Paulo que fazem o atendimento presencial. Para ambos os casos o prazo expira no dia 26 de junho.

“Estamos com expressivo número de vagas de emprego no Cate, um sinal positivo para o trabalhador que pode contar com nosso apoio para conquistar sua recolocação. Na semana passada iniciamos um processo seletivo, que terá continuidade, para trabalho temporário no Autódromo de Interlagos com posições para área operacional. Os eventos na cidade são grandes geradores de postos de trabalho e podem despertar nos candidatos uma aptidão ainda desconhecida, por isso, incentivamos as candidaturas, pois em geral, há baixa exigência técnica, permitindo uma inserção rápida no mercado”, explica a secretária Eunice Prudente, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Para o trabalho temporário no Autódromo de Interlagos restam por volta de 300 vagas para auxiliar de limpeza, auxiliar de almoxarifado e jardineiro. A competição esportiva está programada para os dias 12, 13 e 14 de julho, período que os interessados devem ter disponibilidade para realizar as atividades. Para participar basta comparecer no Cate Interlagos (Av. Interlagos, 6122) com documentos pessoais a partir de segunda-feira (24), em dois horários: às 09h e às 13h. Os selecionados recebem remuneração diária de no mínimo 120 reais, com alimentação fornecida no local.

Quem busca recolocação na área de asseio encontra mais de 300 oportunidades – salário entre R$ 1.412 e R$ 2.100. Há vagas para toda a Capital em bairros como Santo Amaro, Vila Mariana, Bela Vista e Barra Funda. É necessário ter escolaridade a partir do ensino fundamental incompleto e algumas empresas não exigem experiência anterior.

No cargo de manobrista são 91 vagas com ganhos entre R$ 1.790 e R$ 2.500. Entre as exigências estão a experiência comprovada, escolaridade a partir do ensino fundamental completo, ter carteira de habilitação na categoria B e ter conhecimento no manuseio de carros nacionais e importados.

O Cate ainda seleciona nesta semana 34 recepcionistas, com salários de até R$ 1.726. Será necessário comprovar escolaridade compatível com o cargo, ter pelo menos seis meses de atuação na atividade e fácil acesso a regiões como leste e sul da cidade.

Serviço:

Processos seletivos para vagas de emprego no Cate

Dias: até 26 de junho

Inscrição: Portal Cate

Ou em uma das unidades do Cate

Horário de funcionamento: das 8h às 17h

É necessário apresentar RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital)

Atendimento no Descomplica SP

Zona Central

· Cate Central – Av. Rio Branco, 252 – Campos Elíseos

Zona Norte

· Cate Freguesia/Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95 – Vila dos Andrades (Descomplica SP)

· Cate Jaçanã/Tremembé – Rua Luis Stamatis, 300 – Jaçanã (Descomplica SP)

· Cate Jaraguá – Estrada de Taipas, 990 – Pq. Nações Unidas

· Cate Perus – Rua Ylídio Figueiredo, 349 – Perus (Descomplica SP)

· Cate Pirituba – Rua Paula Ferreira, 1708 – Vila Pirituba (Descomplica SP)

· Cate Santana – Av. Tucuruvi, 808 – Tucuruvi (Descomplica SP)

· Cate Casa Verde – Avenida Ordem e Progresso, 1001

· Cate Vila Maria/Vila Guilherme – Rua General Mendes, 111 – Vila Maria Alta (Descomplica SP)

Zona Sul

· Cate Campo Limpo – Av. Giovanni Gronchi, 7143 – 4º andar – Vila Andrade (Descomplica SP)

· Cate Cidade Ademar – Av. Yervant Kissajikian, 416 – Vila Constância (Descomplica SP)

· Cate Interlagos – Av. Interlagos, 6122 – Interlagos

· Cate Ipiranga – Rua Breno Ferraz do Amaral, 425 – Ipiranga (Descomplica SP)

· Cate Jabaquara – Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314 – Jabaquara (Descomplica SP)

· Cate M’Boi Mirim – Av. Guarapiranga, 1695 – Vila Socorro (Descomplica SP)

· Cate Parelheiros – Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252 – Jd. Dos Alamos (Descomplica SP)

· Cate Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 54 – Santo Amaro (Descomplica SP)

· Cate Vila Mariana – Rua José de Magalhães, 500 – Vila Clementino (Descomplica SP)

· Cate Parelheiros – Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252 – Jardim dos Alamos

Zona Leste

· Cate Aricanduva – Av. Aricanduva, 5777 – Aricanduva (Descomplica SP)

· Cate Cidade Tiradentes – Av. Ragueb Chohfi, 7001 – Guaianases (Descomplica SP)

· Cate Guaianases – Rua Copenhague, 92 – Guaianases (Descomplica SP)

· Cate Itaim Paulista – Av. Marechal Tito, 3012 – São Miguel Paulista (Descomplica SP)

· Cate Itaquera – Rua Augusto Carlos Bauman, 851 – Itaquera

· Cate Itaquera 2 – Av Itaquera 6735

· Cate Penha – Rua Candapuí, 492 – Vila Marieta (Descomplica SP)

· Cate São Mateus – Av. Ragueb Chohfi, 1400 – Jd. Três Marias (Descomplica SP)

· Cate São Miguel Paulista – Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76 – Vila Jacuí (Descomplica SP)

· Cate Sapopemba – Av. Sapopemba, 9064 – Jd. Aurora

· Cate Vila Prudente – Av. do Oratório, 172 – Jd. Independência (Descomplica SP)

· Cate Ermelino Matarazzo – Rua Boturussu, 1180 – Parque Boturussu

· Cate Mooca – Rua Hipódromo, 1552 – Mooca (Descomplica SP)

Zona Oeste

· Cate Butantã – Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201 – Jd. Peri (Descomplica SP)

· Cate Capela do Socorro – Rua Cassiano dos Santos, 499 – Jd. Clipper (Descomplica SP)

· Cate Pinheiros – Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7123

· Cate Lapa – Rua Guaicurus, 1000 – Água Branca (Descomplica SP)