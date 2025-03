SP Escola de Teatro abre inscrições para 90 vagas nos seus oito cursos técnicos

A SP Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes do Palco, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, recebe, até as 17h de 24/4, as inscrições para o seu Processo Seletivo 2025/2, referente às novas turmas que iniciam no primeiro semestre de 2025.

São 90 novas vagas em oito cursos técnicos com dois anos de duração cada, nos períodos matutino e vespertino, sendo as linhas de estudo: Atuação (7 vagas), Cenografia e Figurino (15 vagas), Direção (12 vagas), Dramaturgia (5 vagas), Humor (13 vagas), Iluminação (8 vagas), Sonoplastia (18 vagas), e Técnicas de Palco (12 vagas). Há vagas afirmativas para Pessoas Negras, Pessoas com Deficiência e Indígenas.

Todos os cursos são gratuitos e os estudantes matriculados também podem aplicar posteriormente para a bolsa mensal do Programa Oportunidades, pilar da Escola focado em permanência estudantil e projetos sociais de contrapartida.

Confira o edital completo aqui, com detalhamentos, instruções, regras, prazos e cronogramas.

Os cursos técnicos da SP Escola de Teatro possuem reconhecimento do MEC e a certificação permitirá aos estudantes o encaminhamento direto ao Ministério do Trabalho para solicitação do DRT.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, pelo site da Fundatec, que faz o concurso: Link

As aulas do curso técnico acontecem presencialmente nas duas unidades da Escola (Praça Roosevelt e Brás) nos períodos matutino (de segunda a sexta, das 9 às 13h; com eventuais atividades aos sábados); ou vespertino (de segunda a sexta, das 14h30 às 18h30; com eventuais atividades aos sábados), totalizando uma carga horária de 480 horas por módulo – 1.920 horas no total após dois anos.

A taxa de inscrição no edital é de R$93,50 e há como solicitar isenção ou redução, com prazos e regras descritas no edital.

Cronograma de seleção

A seleção para o curso técnico da SP Escola de Teatro é dividida em dois momentos, ambos classificatórios e eliminatórios.

O primeiro momento consiste na participação de entrevistas por vídeo-chamada e a realização da prova de redação online. As pessoas aprovadas nessa etapa seguem para um segundo momento, presencial em São Paulo, com as avaliações específicas da área escolhida na inscrição, podendo ser individuais ou em grupo – de acordo com as linhas.

O resultado final do Processo Seletivo será divulgado em 15 de julho, com matrículas nos dias 17 e 18 de julho. O início do semestre letivo está programado para agosto de 2025.

Os candidatos devem ficar atentos às datas e prazos especificados no edital inicial, além de checar nas datas divulgadas a área Editais do site da SP Escola de Teatro para os editais seguintes, trazendo avisos, novas instruções e resultados do processo seletivo.