SP entrega viadutos e pavimentação de novo trecho do corredor metropolitano em Carapicuíba

O governador Tarcísio de Freitas entregou neste sábado (19), em Carapicuíba, dois viadutos e a pavimentação de 2,2 quilômetros do Corredor Metropolitano Itapevi-São Paulo (Terminal Vila Yara), além da conclusão das paradas Brasil e Poupatempo. Com investimentos de R$ 80,2 milhões, as obras são um avanço importante na mobilidade e segurança viária para a região oeste da Grande São Paulo, beneficiando a população local e cerca de 70 mil passageiros que utilizam diariamente 27 linhas intermunicipais que passam pelo corredor.



“É uma obra que vai fazer a diferença para a população de Carapicuíba e região, amenizando os efeitos no trânsito e diminuindo tempo de viagem. Seguiremos investindo em mobilidade para garantir mais qualidade de vida para todos”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.



A cerimônia contou com a participação do secretário dos Transportes Metropolitanos Marco Antonio Assalve, do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, diretores da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo, gestores entre outras autoridades.



“A entrega do Viaduto Carapicuíba simboliza o compromisso do Governo do Estado com a qualidade de vida na região oeste da Grande São Paulo. Além dessa obra, que melhora a fluidez do trânsito local, entregamos mais de 2 km de pavimentação e duas novas paradas modernas e acessíveis que integram o Corredor Metropolitano Itapevi-São Paulo”, disse o secretário Marco Antonio Assalve.



O complexo de viadutos interliga a Av. Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, passando sobre a Linha 8 – Diamante da Via Mobilidade, até a Estrada do Porto de Areia e Avenidas Marginais, sentido Rodovia Presidente Castelo Branco, em Carapicuíba. Cada viaduto atende a um sentido com pista de duas faixas de rolamento de 3,8 m e passeio de 2,5 m no viaduto descendente.



Além de melhorar a fluidez e segurança do transporte local, o conjunto dos viadutos contribuirá para maior fluidez e desafogará o trânsito do centro de Carapicuíba, onde estão localizados os terminais metropolitano, municipal e a Estação da Linha 8-Diamante. A obra proporciona à população uma nova opção de deslocamento entre Carapicuíba e os bairros Alphaville e Tamboré, em Barueri, sem passar pela região central.



Segurança e conforto no novo trecho



A conclusão das obras do complexo permite que 27 linhas intermunicipais operem com segurança e conforto na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu e ao longo do trecho de 2,2 km do Corredor Metropolitano, entre Carapicuíba e Osasco.



Nesse novo trecho, os ônibus circularão do lado esquerdo da via, e o embarque e desembarque de passageiros passará a ser realizado junto ao canteiro central nas paradas Brasil e Poupatempo. As novas paradas proporcionarão mais conforto às pessoas que utilizam o transporte metropolitano, já que possuem ampla cobertura.



Corredor Metropolitano Itapevi – São Paulo



O Corredor Itapevi – São Paulo quando totalmente implantado terá: 23,6 km de extensão, sendo 13,8 km já implantados; 27 paradas de embarque e desembarque, sendo 16 já implantadas; uma estação de transferência já implantada; quatro terminais já implantados; três viadutos, sendo um já implantado em Itapevi.



O traçado apresenta a seguinte configuração: 5 km no trecho Itapevi – Jandira; 11 km no trecho Jandira até o Terminal Metropolitano Luiz Bortolosso (Km 21), onde está inserido o Terminal Carapicuíba; 7,6 km do Terminal Luiz Bortolosso (Km 21) até o Terminal Vila Yara, em Osasco.



A próxima etapa de implantação vai contemplar 7,6 km entre o Terminal Metropolitano Luiz Bortolosso e o Terminal Vila Yara, incluindo 10 paradas de embarque e desembarque com projeto executivo já concluído.



Operam no Corredor Itapevi – São Paulo 222 ônibus distribuídos em 37 linhas. São 1.649 viagens realizadas em dias úteis, transportando 70.251 passageiros.

Sobre a EMTU



Vinculada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) é controlada pelo Governo de São Paulo. Fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano de baixa e média capacidade nas cinco regiões metropolitanas do Estado: São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba / Litoral Norte. Juntas, as áreas somam 134 municípios, com transporte de aproximadamente dois milhões de passageiros metropolitanos por dia.