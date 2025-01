SP embarca últimos alunos que viajam em janeiro para o intercâmbio do Prontos pro Mundo

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) embarcou, na quinta-feira (30), 132 estudantes selecionados no programa Prontos pro Mundo na última partida de janeiro com destino ao intercâmbio de três meses em países de língua inglesa. O embarque foi acompanhado pelo governador em exercício, Felicio Ramuth, e pelo secretário executivo da Educação, Vinicius Neiva.

A cônsul do Canadá em São Paulo, Caroline Charette, também acompanhou o último embarque dos estudantes, que foram presenteados com cachecóis e broches do país.

Na quinta-feira, 24 estudantes embarcaram no período da manhã para a Nova Zelândia, e 88 no fim da tarde e início da noite em dois voos com destino ao Canadá.

Experiência internacional e impacto na formação

“Por meio de programas como o Prontos pro Mundo, fornecemos ferramentas para que os jovens desenvolvam habilidades de comunicação que o mercado de trabalho exige. Os estudantes que embarcaram e os colegas que já estão no Reino Unido e na Nova Zelândia vão fortalecer seu caminho profissional e também a trajetória pessoal com uma experiência transformadora”, afirmou Felicio Ramuth.

Entre os estudantes que passaram pelo aeroporto de Guarulhos estava o aluno Arthur Rodrigues de Oliveira, de 16 anos, morador da cidade de Itapira e aluno da Escola Estadual Antônio Caio.

“Como pessoa autista, eu acho que o programa Prontos pro Mundo é muito bom na parte da inclusão, porque faz os autistas saírem da zona de conforto e a nos superarmos. No meu caso, me ajudou na administração de tempo e em muitos obstáculos que eu tinha dentro de mim. Com certeza eu desenvolvi mais atenção aos detalhes”, comenta o aluno.

No Canadá, Arthur ficará hospedado na casa de uma família na cidade de Ontário pelos próximos três meses.

Sobre o programa Prontos pro Mundo

O intercâmbio do programa Prontos pro Mundo é 100% gratuito para o aluno e sua família, com todos os custos e organização providenciados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Itens como documentos pessoais (passaporte, visto), hospedagem, aulas, traslados e passagens aéreas são cobertos pelo programa. Os alunos recebem também uma bolsa-auxílio para suas despesas pessoais durante a estadia no exterior.

O investimento do Estado no programa é de R$ 85 milhões, e a expectativa é que até o final de 2026, 2.000 alunos tenham a oportunidade de viajar para o exterior, em países como Reino Unido, Nova Zelândia, Canadá e Austrália.

Entre os selecionados para as viagens de 2025, 500 estudantes terão embarcado neste primeiro semestre e mais 500 viajarão no segundo semestre.

Para as viagens de 2026, as etapas de seleção já foram iniciadas com a aplicação do Saresp, para estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, no fim de novembro. Os melhores alunos do 9º ano no Saresp serão classificados para um curso de inglês online preparatório para a prova de habilitação do intercâmbio, outra etapa do programa.