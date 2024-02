SP disponibiliza mais de 600 oportunidades de emprego neste pós-carnaval

Nesta semana pós-carnaval é possível se candidatar a vagas de emprego no Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo. São mais de 600 postos disponíveis, com inscrições abertas até as 18h desta quarta-feira de cinzas (14), no Portal Cate. As 27 unidades físicas estão abertas para quem tiver preferência por buscar o serviço presencialmente.

É possível encontrar vagas em áreas como comércio, serviços, construção civil, indústria e educação, entre outras. A faixa salarial varia de R$ 954, para trabalho meio-período, até R$ 3.900.

“Dizem que o país só começa a funcionar depois do carnaval, então é a hora de aproveitar as oportunidades das empresas que já estão disponibilizando vagas em nossos serviços”, destaca a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Entre os principais postos está o de recepcionista, que reúne mais de 60 vagas, com algumas sendo direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência. A maioria não exige experiência profissional; algumas seis meses; o nível de escolaridade para a maior parte é o Ensino Médio completo. Os salários variam entre R$ 1.130 e R$ 2.001.

Outra função que se destaca é a de auxiliar de logística, com 50 vagas na Zona Oeste. São temporárias, mas com chance de efetivação. Os contratados são responsáveis por separar mercadorias e embalagens, etiquetar, conferir mercadorias e demais atividades. Não é preciso possuir experiência, apenas ter completado o ensino médio. O salário é de R$1.820 por mês.

Auxiliares de limpeza também encontram mais de 100 vagas de emprego essa semana, sendo mais de 20 delas reservadas para pessoas com deficiência. A escolaridade vai de Ensino Fundamental incompleto a médio completo, a depender da vaga. Já no quesito experiência, algumas exigem seis meses, outras não requerem nenhuma. A remuneração vai de R$ 954, para trabalho em meio-período, até R$1.700, para a carga-horária cheia.

Serviço:

Processos seletivos para vagas de emprego no Cate

Dias: até as 18h desta quarta-feira (14)

Inscrição: Portal Cate

Ou em uma das 27 unidades do Cate

Horário de funcionamento: até 17h

É necessário apresentar RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).