SP cria Conselho de Mudanças Climáticas para fortalecimento da resiliência urbana

A deputada estadual Carla Morando acompanhou o governador Tarcísio de Freitas e a secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, na solenidade de anúncio, dia 22, da instalação do Conselho Estadual de Mudanças Climáticas (CEMC), que vai acompanhar e monitorar a implementação da estratégia do estado na prevenção e enfrentamento a eventos climáticos extremos. O evento, que aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, teve ainda a participação do secretário de Estado da Casa Militar e Defesa Civil, Coronel PM Henguel Ricardo Pereira.

O Conselho terá a missão de acompanhar e monitorar a implementação da estratégia climática do estado. A prioridade é reduzir as emissões de gases de efeito estufa e tornar as cidades paulistas mais resilientes a desastres provocados por grandes inundações, deslizamentos, incêndios florestais e estiagem prolongada, entre outros. As secretarias da Casa Civil e de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística lideram a iniciativa.

“Parabenizo o governador Tarcísio e a secretária Natália Resende pelo CEMC que vai promover uma governança mais integrada e representativa e garantirá importantes avanços para a questão da sustentabilidade”, disse a deputada Carla Morando que ressaltou também a importância das medidas de estímulo ao reflorestamento, geração de energia solar e integração de dados para pronta resposta a eventos climáticos.

Com o CEMC, que tem composição tripartite, com representantes do governo estadual, dos municípios e da sociedade civil, São Paulo sai na frente na criação de uma governança robusta para o enfrentamento às mudanças do clima. “No que diz respeito à mitigação de efeitos e à adaptação climática, nós temos uma série de ações que estão em curso e agora vamos avançar na questão governança, que é muito importante, com o conselho e com a participação dos municípios, do estado e da sociedade civil, que está representada por meio de entidades super relevantes e pela Academia. Tenho certeza que a gente vai dar passos importantes na questão da sustentabilidade para aproveitar as oportunidades que estão aí”, afirmou o governador.

De caráter consultivo, o Conselho é composto por 18 membros, divididos entre governo, sociedade civil e municípios. Entre os membros do governo fazem parte as secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, da Casa Civil, de Desenvolvimento Econômico, de Ciência, Tecnologia e Informação, de Agricultura e Abastecimento e Transportes Metropolitanos, da Saúde e a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

“Este conselho está sendo instalado hoje com o objetivo de promover uma governança mais integrada e representativa. Com uma atuação coordenada, haverá uma articulação entre os setores estratégicos para a resiliência climática e economia de baixo carbono, como restauração ecológica, segurança alimentar, resiliência hídrica, gestão de resíduos e saneamento e mercado de carbono”, comentou a secretária Natália Resende.

A cerimônia contou com a presença dos secretários estaduais Arthur Lima (Casa Civil); Eleuses Paiva (Saúde); Vahan Agopyan (Ciência, Tecnologia e Inovação) e Coronel Helena (Esportes), além da procuradora geral do estado, Inês Coimbra; do presidente do Conselho de Administração da EMAE, Nelson Tanure, e do economista Marcos Troyjo, acadêmico da Universidade de Oxford, no Reino Unido.

Durante a solenidade, o Estado anunciou ainda um chamamento público da Fundação Florestal para selecionar projetos de coleta de sementes de espécies nativas nas Unidades de Conservação estaduais. Outra novidade foi a instituição do Centro Paulista de Radares e Alertas Meteorológicos (CePRAM), que coloca a tecnologia e a modernização a serviço da proteção de vidas, por meio da integração dos radares e equipamentos disponíveis.

Outro anúncio, que promete acelerar a expansão da energia solar no estado, foi que a CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) passará a dispensar o licenciamento ambiental para implementação de sistemas de geração de energia fotovoltaica de uso próprio, com capacidade instalada de até 5MW, para atividades já licenciadas.