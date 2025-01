CET monitora o trânsito no Pacaembu para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações do Estádio do Pacaembu, na zona oeste da cidade, no sábado (25), das 06h00 às 14h00, para a realização do jogo pela final da Copa São Paulo de Futebol Júnior entre São Paulo x Corinthians, com público estimado de 20.000 pessoas.

O Estádio Paulo Machado de Carvalho – Arena Pacaembu, localiza-se na Praça Charles Miller, sendo contornado pela Rua Desembargador Paulo Passalaqua, Praça Helena Sgarbi Salto, Rua Capivari e Rua Itápolis.

Alternativas

Os veículos provenientes da Avenida Pacaembu, sentido Estádio, com destino à Avenida Dr. Arnaldo deverão seguir pela Avenida Arnolfo de Azevedo, Rua Almirante Pereira e Rua Cardoso de Almeida;

Os veículos provenientes da Rua Major Natanael deverão seguir pela Rua Capivari, Rua Itapemirim, Rua Itaquera, Rua Goiás, Rua Ceará, Rua Alagoas e Praça Charles Miller Mário de Andrade, Alameda Olga, Rua Tagipuru, Avenida Dr. Adolpho Pinto, Avenida Francisco Matarazzo e Rua Cardoso de Almeida;

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.

Recomendações