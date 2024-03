SP conta com mais de 900 vagas oferecidas pelo Cate nesta semana

Na penúltima semana de março, o Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo, estará ofertando mais de 900 vagas de emprego em diversas regiões da capital. Os interessados podem se inscrever de forma online por meio do Portal ou presencial em uma das 27 unidades do Cate, até o dia 20 de março (quarta-feira).

“Entramos na reta final de março, dispostos a conectar talentos com oportunidades. Com a diversificação de vagas oferecidas nesta semana, estamos comprometidos em ajudar da melhor forma possível os paulistanos a se reinserirem no mercado de trabalho ou iniciarem uma jornada profissional”, destaca a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

Entre as oportunidades da semana, o setor de supermercados é o grande destaque, com mais de 160 vagas para o cargo de repositor de mercadorias em diferentes regiões da capital. Os candidatos devem ter entre 18 e 50 anos e possuir ensino médio completo. Não é necessário possuir experiência para se candidatar. Os selecionados atuarão em uma escala de 6×1 das 08h às 16h20 e serão responsáveis pela reposição de bebidas no estabelecimento

Na área de limpeza, há mais de 100 oportunidades disponíveis para auxiliar de limpeza, nas regiões oeste, centro e sul. Os candidatos devem ter até 50 anos, seis meses de experiência mínima e ensino fundamental completo. As vagas oferecem uma escala de trabalho flexível e salário de R$1590.

Além disso, há vagas exclusivas para PCDs – Pessoas com Deficiência, como atendentes de lanchonete, com salário de R$1562 e escala de 6×1. Não é necessária experiência mínima, mas os candidatos devem ter entre 18 e 30 anos e podem estar cursando o ensino médio.

Para consultar outras vagas, visite o Portal Cate ou uma das unidades físicas da rede Cate. Ao se candidatar, tenha em mãos RG, CPF e carteira de trabalho (inclusive a digital).

Serviço:

Processos seletivos para vagas de emprego no Cate

Dias: até 21 de fevereiro, quarta-feira, às 18h

Inscrição: Portal Cate

Ou em uma das 27 unidades do Cate

Horário de funcionamento: das 8h às 17h

É necessário apresentar RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).