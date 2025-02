SP conta com 60 agentes de cooperativas para coletar lixo reciclável no Anhembi

Em mais uma ação de sustentabilidade e inclusão social, a Prefeitura de São Paulo vai contar com 60 cooperados fazendo a coleta de resíduos recicláveis durante os desfiles das escolas de samba dos grupos de Acesso e Especial no Anhembi, de 22 de fevereiro a 8 de março. Durante o primeiro dia de desfile, no sábado (22), a organização já conseguiu coletar mais de 7 toneladas de resíduos.

No ano passado, os agentes coletaram 37.155 toneladas de resíduos recicláveis nos quatro dias de desfiles no Anhembi. Todo o lixo reciclável coletado durante os eventos do Carnaval paulistano é vendido pelas organizações e o lucro é 100% revertido para os cooperados.

A iniciativa tem a participação da Cooperativa Central Tietê, atendida pelo SP Coopera e uma das responsáveis pela coleta e destinação correta dos resíduos recicláveis gerados durante os desfiles das escolas de samba. Com isso, além de minimizar o impacto ambiental do evento, o programa fortalece a economia solidária e promove a valorização do trabalho dos catadores.

“O Carnaval é um dos maiores eventos de São Paulo e também uma grande oportunidade para promover a sustentabilidade e a inclusão social. Apoiar as cooperativas de reciclagem durante a festa significa não apenas reduzir o impacto ambiental, mas também valorizar o trabalho essencial dos catadores, gerando renda e fortalecendo a economia. Com iniciativas como o SP Coopera, consolidamos um Carnaval mais consciente e uma cidade mais sustentável”, declara o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Goulart.

O programa SP Coopera tem sido fundamental para a organização e valorização do trabalho das cooperativas de reciclagem na cidade. Durante o Carnaval, esses profissionais desempenham um papel essencial na manutenção da limpeza e na separação correta dos materiais recicláveis, garantindo que toneladas de resíduos sejam reaproveitadas e não descartadas de forma inadequada.

A iniciativa não apenas contribui para um Carnaval mais sustentável, mas também impulsiona a geração de renda e melhores condições de trabalho para os catadores. O reconhecimento do papel dessas cooperativas é um passo importante para consolidar São Paulo como referência em políticas públicas de reciclagem e inclusão social.

O SP Coopera

O SP Coopera, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, promove a Cultura Cooperativista e facilita a troca de informações entre cooperativas da cidade de São Paulo. A iniciativa estimula a inclusão de pessoas capacitadas ou em situação de vulnerabilidade e incentiva a autogestão, oferecendo apoio técnico, jurídico e financeiro para melhorar o desempenho e a sustentabilidade econômica das cooperativas em São Paulo.

Por meio do SP Coopera, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho apoia 59 cooperativas de reciclagem. Dessas, 29 cooperativas recebem suporte técnico, capacitação, formação, além dos resíduos da coleta seletiva municipal e benefícios, como aluguel, luz, água e subsídio para compra de EPIs. Enquanto as outras estão em fase de incubação, recebendo acompanhamento técnico e assessorias em diversas áreas.

O programa também apoia cooperativas nos setores de tecnologia, agronegócio, artesanato e gastronomia.

Carnaval 2024

Capitaneada pelo programa SP Coopera, uma força-tarefa organizou a gestão de materiais recicláveis durante os desfiles das escolas de samba e dos blocos de rua do Carnaval de São Paulo de 2024. A iniciativa de sustentabilidade contou com apoio da Secretaria Executiva de Limpeza Urbana (SELIMP), da SP Regula e da SPTuris, empresa vinculada à Secretaria Municipal de Turismo, responsável pelo apoio institucional a grandes eventos na capital.