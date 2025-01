SP celebra Pisa da Uva: Conheça alguns atrativos

Chegou o momento mais esperado pelos amantes do vinho: a vindima 2025! A vindima é o período de colheita da uva, quando os frutos atingem a maturação ideal, fundamental para o sabor e a qualidade dos vinhos. Para comemorar, diversas vinícolas organizam eventos que incluem almoços, passeios guiados e a tradicional “pisa da uva”, onde visitantes podem esmagar os cachos com os pés e participar simbolicamente da produção do vinho.

“É uma experiência única, que resgata a técnica milenar trazida ao Brasil por colonizadores europeus e imigrantes italianos. Sem dúvida, a pisa da uva é um dos maiores atrativos oferecidos pelas vinícolas paulistas”, destacou Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens.

A Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP) selecionou seis vinícolas participantes do programa Rotas do Vinho de São Paulo (https://rotasdovinho.sp.gov.br/rotas), que promove o enoturismo no estado. Confira:

Quinta do Olivardo (São Roque):

Famosa pela produção de vinhos coloniais das variedades Isabel e Bordô, a Quinta do Olivardo oferece duas experiências: a Pisa dos Miúdos (para crianças, realizada em 11 de janeiro) e a Pisa da Uva (para toda a família).

A atividade inclui a colheita dos cachos no parreiral e a pisa da uva em um lagar (tanque de madeira), acompanhadas por música e dança típicas portuguesas. O evento inclui ainda almoço com vinho à vontade e acontece nos dias 18 e 25 de janeiro, além de 1º de fevereiro de 2025. Informações e ingressos pelo WhatsApp: (11) 98856-3222.

Vila Don Patto (São Roque):

A Vila Don Patto é um complexo que combina enoturismo e gastronomia, com opções de culinária portuguesa, italiana e grelhados, além de wine bar, empório, loja de artesanato e área de lazer. A Pisa da Uva começa com café da manhã e traslado em jardineira (ônibus aberto) até a Vinícola Casa da Árvore, parceira do evento. Após a colheita das uvas no parreiral, acontece a pisa acompanhada de música e dança. O passeio termina com um almoço especial na Vila Don Patto. O evento ocorre em 15 e 16 de fevereiro de 2025. Mais informações e reservas: (11) 97563-9637.

Vinícola Góes (São Roque):

A experiência na Vinícola Góes começa com transporte até os vinhedos, onde um guia apresenta a história do local e da produção dos vinhos. Os visitantes conhecem a fábrica e participam da pisa da uva, seguida de degustação de três rótulos. A atividade, com duração aproximada de duas horas, termina com almoço opcional nos restaurantes parceiros. A vindima acontece nos dias 26 de janeiro, 2 e 9 de fevereiro de 2025. Detalhes e ingressos.

Vinícola Casa da Árvore (São Roque):

Integrando enoturismo sustentável, a Casa da Árvore oferece a vindima com recepção, welcome drink (drink de boas-vindas), colheita no parreiral, pisa da uva e música ao vivo. Os participantes também assistem ao sabrage (abertura de espumante com sabre) e desfrutam de almoço com pratos típicos eslovenos harmonizados com os vinhos da casa.

O evento ocorre de 1º a 15 de fevereiro de 2025. Mais informações

Casa Verrone (Itobi):

Na região de Campinas, a Casa Verrone oferece a pisa das uvas e almoços com menus variados. Com 15 hectares de vinhedos, a vinícola destaca-se pela produção de vinhos com uvas europeias.

A vindima acontece nos dias 18 e 19 de janeiro de 2025. Informações e reservas

Vinícola Carmela (Amparo):

Com tradição familiar, a Vinícola Carmela oferece uma experiência completa que inclui café da manhã, colheita, pisa da uva, degustação de vinhos e sucos, e almoço típico italiano. Os visitantes podem escolher entre polenta com ragu ou lanche especial do Nono. O evento será nos dias 18 e 19 de janeiro de 2025. Detalhes e reservas: (19) 97143-8658