Seis vinícolas imperdíveis para visitar em São Paulo

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) divulgou uma lista com seis vinícolas que fazem parte do programa Rotas do Vinho, destacando opções que prometem proporcionar experiências únicas em meio à natureza, com paisagens deslumbrantes, degustações de vinhos premiados e uma gastronomia rica.

1. Vinícola Micheletto – Rota Circuito das Frutas

Localizada em Louveira, a Vinícola Micheletto é um exemplo notável de tradição e inovação. A propriedade permite visitas aos vinhedos e à fábrica, oferecendo uma visão completa do processo de produção do vinho, desde a colheita até o engarrafamento. Os visitantes podem desfrutar de quiosques com aperitivos e participar de degustações guiadas que incluem piqueniques ao ar livre. Para famílias, a vinícola oferece diversas atividades para crianças, como visitas a parreirais e interação com animais da propriedade. Durante as festividades natalinas, a Micheletto Luz se destaca por sua decoração especial, criando um ambiente encantador que atrai visitantes de todas as idades. Mais informações estão disponíveis em seu site oficial: vinhosmicheletto.com.br.

2. Vinícola XV de Novembro – Rota dos Bandeirantes

Fundada em 1921 por Brasílio Augusto de Moraes, a Vinícola XV de Novembro, situada em São Roque, é conhecida pela qualidade no cultivo e processamento de uvas. O local oferece aos visitantes a oportunidade de conhecer seus vinhedos, restaurante e bar, além da possibilidade de degustar mais de 40 rótulos, incluindo os renomados vinhos da marca Quinta Moraes. A região ao redor também é ideal para quem deseja unir enoturismo ao turismo de compras. Para mais detalhes sobre esta vinícola histórica, acesse: vinicolaxvdenovembro.com.br.

3. Vinícola Guaspari – Rota Serra dos Encontros

Em Espírito Santo do Pinhal, a Vinícola Guaspari destaca-se por sua abordagem sustentável e inovadora na produção de vinhos. A propriedade surgiu da transformação de uma antiga fazenda de café em um vibrante vinhedo, reconhecida internacionalmente por seu Syrah Vista do Chá. A experiência na Guaspari inclui degustações completas que começam com um café tradicional e pão de queijo, seguidas por visitas guiadas aos vinhedos e à fábrica. O restaurante da vinícola oferece um menu especial que complementa a experiência enogastronômica. Mais informações estão disponíveis em: vinicolaguaspari.com.br/enotour/.

4. Vinícola Villa Santa Maria – Alto da Mantiqueira

A Vinícola Villa Santa Maria está situada no Vale do Baú, em São Bento do Sapucaí, onde o clima e as belezas naturais favorecem a produção de vinhos finos desde 2004. Com diversas premiações, incluindo medalhas no Decanter Awards, a vinícola oferece degustações guiadas com sommelier e opções para piqueniques sob as videiras. O espaço ainda conta com um restaurante que serve pratos autorais e proporciona uma experiência completa aos visitantes. Detalhes podem ser encontrados no site: villasantamaria.com.br.

5. Vinícola Marchese di Ivrea – Rota Alta Mogiana

Em Ituverava, a Vinícola Marchese di Ivrea carrega uma tradição milenar na produção de vinhos italianos adaptados à região paulista. Os visitantes têm a oportunidade de participar da vindima e apreciar belos pores do sol nos vinhedos. Além disso, a experiência inclui degustações harmonizadas acompanhadas por um almoço típico toscano. Para mais informações sobre suas atividades e ofertas turísticas, acesse: vinicolamarchesediivrea.com/enoturismo.

6. Vinícola San Raphael – São Miguel Arcanjo

A Vinícola San Raphael tem se destacado desde 1992 pela produção de sucos e vinhos em São Miguel Arcanjo. Com uma vasta gama de produtos que variam entre vinhos finos e vinhos de mesa, a propriedade oferece visitas guiadas pelos vinhedos e oportunidades para degustação dos diversos rótulos disponíveis. Os interessados podem ainda adquirir produtos na loja local antes de partir. Para mais informações, acesse o Instagram da vinícola: instagram.com/vinicolasanraphael.