SP celebra o mês do Hip-Hop

Artistas e grupos interessados em realizar vivências e apresentações em equipamentos e logradouros públicos durante o mês do Hip-Hop podem se inscrever até segunda-feira (17) no edital de credenciamento lançado pela Prefeitura. Com investimento de R$ 3,9 milhões, iniciativa integra o pacote “São Paulo +Cultura” anunciado pelo prefeito Ricardo Nunes na última segunda-feira (10).

O credenciamento visa a seleção de artistas para as categorias “Graffiti – Intervenções urbanas”, em muros, prédios, empenas, entre outros formatos; “DJ”, individual, grupo ou batalhas; “MC – Rap”, ritmo e poesia e vertentes como Freestyle, Beatbox e outros, com classificações de artista solo ou coletivos com histórico de atuação com mais de dois integrantes; “Breaking”, incluindo todas as vertentes da Street Dance (Breaking, Locking, Popping, Krump e outros), seguindo os mesmos critérios de classificação do MC – Rap; “Batalhas”, seja de Beatbox, DJs (sempre em grupo), Beatmakers, Breaking até Saraus e Slam ligados à cultura Hip Hop; e as modalidades de Apresentação (como shows, intervenção urbana, muralismo, monólogo e exposições de artes), Vivência (oficinas artísticas, palestras e debates, que instruam o público sobre os elementos) e Podcast (única em formato on-line, gravado como Podcast e transmitido na página oficial do Mês do Hip-Hop no Youtube).

Mais de 1.200 proponentes já se inscreveram. Os interessados, pessoas físicas ou pessoas jurídicas (PJ), devem realizar a inscrição exclusivamente pela plataforma Porta de Entrada até 23h59 do dia 17 de fevereiro.

As atividades são planejadas para espaços públicos administrados pela Prefeitura de São Paulo, incluindo equipamentos culturais e logradouros da cidade, seguindo as diretrizes da Lei no 8.666/93, artigo 25, e da Lei no 13.278/2002.

Mais informações estão disponíveis no edital, publicado na plataforma Porta de Entrada.



Sobre o Pacote de editais “São Paulo + Cultura”

Na última segunda-feira (10), o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes assinou a autorização do lançamento do pacote “São Paulo +Cultura” com o anúncio de 70 editais de fomento às diversas linguagens e manifestações artísticas em 2025, que juntas somam um montante de R$ 318,8 milhões destinadas ao setor cultural da cidade.

As inscrições em todos os editais serão realizadas pela plataforma Porta de Entrada. A ferramenta tem o objetivo de otimizar o trabalho dos gestores e garantir igualdade de oportunidades aos artistas, centralizando demandas e promovendo maior impessoalidade e eficácia processual. Ao reunir, em um único espaço, projetos, programas, cursos e editais, a plataforma facilita a busca por oportunidades, a consulta individualizada de projetos e o acesso a diversos espaços de intervenção.



Além de economizar tempo, o Porta de Entrada assegura que menos oportunidades sejam perdidas por falta de informação, permitindo que artistas de diferentes áreas e níveis de experiência tenham a mesma chance de se candidatar a projetos e eventos, contribuindo para um cenário cultural cada vez mais diversificado e inclusivo.