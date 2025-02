SP celebra o carnaval infantil com contações, músicas e muita diversão em 20 bibliotecas

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, apresenta uma programação especial para o público infantil, com nove atrações de pré-Carnaval dentro das Bibliotecas Municipais. Entre contações de histórias e blocos, mais de 20 bibliotecas têm atividades entre os dias 26 e 28 de fevereiro, em diferentes horários.

A contação de histórias “Historietas Carnavalescas”, produzida e performada pela Cia Casulo Viajante, fala sobre como começou uma grande história de carnaval no quintal da Tia Ciata. Com muitas marchinhas, a apresentação acontece entre os dias 26 e 28 de fevereiro.

Já o “Bloco dos Palhaços Batutas”, produzido e performado pela Cia Flor de Crejoá, está em cartaz pelas bibliotecas desde o dia 12 fevereiro e é um grande sucesso na programação pré-Carnaval. O show consiste em uma banda de palhaços que executam um repertório de marchinhas carnavalescas e recitam poesias. Na performance, os palhaços relembram um tempo em que as brincadeiras eram a alma do Carnaval, tornando a experiência ainda mais divertida. A programação acontece nos dias 27 e 28 de fevereiro.

Entre os dias 26 e 28 de fevereiro, os espetáculos “Contos Carnavalescos”, da Trupe BorboLetras, e “Brincando de carnaval”, da Banda Arteiros, serão os responsáveis por divertir o público com muita música e danças, trabalhando a imaginação e contando a história do Carnaval no Brasil.

Nos dias 26 e 28, o “Bloquinho das Princesas e dos Super-Heróis “ prepara um show lúdico para os pequenos foliões, trazendo fantasias para que as crianças se vistam como seus personagens preferidos e participem de uma celebração carnavalesca repleta de música e diversão.



Além do Carnaval

Por fim, quatro peças e contações de histórias infantis também completam a programação das Bibliotecas: “Histórias para Brincar”, um espetáculo interativo que conta a história de três personagens que precisam superar desafios e aprender lições com a vida; “Histórias de Pescador!”, uma história misteriosa, musical, divertida e que convida o público para uma viagem narrativa de um clássico mundial pertencente ao livro “Histórias das mil e uma noites”; “Júlia e a Noite das estrelas mágicas”, uma contação de histórias onde uma menina que sofre bullying encontra uma estrelinha com a qual faz amizade e descobre os valores de sua comunidade; e “Você tem Medo?”, uma peça que conta sobre uma amizade inesperada entre uma bibliotecária e um passarinho e, juntos, embarcam em uma jornada por conhecimento.

A programação completa dos equipamentos culturais municipais administrados pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa está disponível nas redes sociais e no site da pasta.



Serviço:

Histórias para Brincar

O contador de histórias Victor Cantagesso convida o público a embarcar em um espetáculo interativo e encantador, onde as palavras ganham vida e a imaginação não encontra limites. Com sua narrativa cativante e cheia de emoção, Victor apresenta as incríveis aventuras do pescador Urashima-tarô, que desafia o tempo; do Reizinho mandão, que precisa aprender sobre a empatia; e da Princesinha medrosa, que descobre sua força interior ao enfrentar seus maiores desafios. Classificação indicativa: Livre – Crianças. Duração: 60 minutos.

Dia 26 de fevereiro às 10h – Biblioteca Jamil Almansur Haddad

Dia 28 de fevereiro às 14h – Biblioteca Érico Veríssimo

Histórias de Pescador!

Cia Terezinha de Contação de Histórias

Recheado de Cultura Popular e ritmos, como cirandas, cantigas e lendas de Sereia, a Cia narra um clássico mundial pertencente ao livro “Histórias das mil e uma noites”, uma adaptação feita pela escritora Ruth Rocha. O Pescador e o Gênio, é uma história, misteriosa, musical, divertida e que convida o público para uma viagem narrativa vinda do mar cheia de encantamentos e também faz menção ao mundo mágico do circo e as inúmeras possibilidades que a infância traz de construir seus brinquedos e brincadeiras. Ao final, cada participante irá confeccionar seu kit de malabares com 3 bolinhas e ainda irá receber dicas de como praticar o malabarismo. Classificação indicativa: Livre – Crianças. Duração: 60 minutos.

Dia 26 de fevereiro às 14h – Biblioteca Prefeito Prestes Maia

Dia 26 de fevereiro às 14h30 – Biblioteca Raimundo de Menezes

Dia 28 de fevereiro às 14h – Biblioteca Thales Castanho de Andrade

Júlia e a Noite das estrelas mágicas

SAMÁ Cia de Teatro

A história acompanha Júlia, uma menina sonhadora que vive em uma comunidade alegre, mas enfrenta bullying e sente insegurança devido à imagem negativa do lugar. Seu desejo de conhecer o céu e as estrelas a leva à Noite das Estrelas Mágicas, onde encontra uma estrelinha chorando. Com bondade, Julia a consola, criando uma amizade especial. A estrelinha, impressionada pela beleza da comunidade de Júlia, decide levá-la ao universo, onde ela aprende o valor do amor e da amizade. De volta, Júlia sente-se mais forte e reconhece as maravilhas de seu lar. A narrativa é contada por Marieta e Mariete, duas vizinhas que compartilham histórias e músicas em um clima descontraído. Classificação indicativa: Livre – Crianças. Duração: 60 minutos.

Dia 26 de fevereiro às 10h – Biblioteca Brito Broca

Dia 26 de fevereiro às 14h – Biblioteca Padre José de Anchieta



Contos Carnavalescos

Trupe BorboLetras

Você vai descobrir histórias divertidas e inesquecíveis do carnaval brasileiro, cantar e dançar ao som de músicas icônicas e participar de brincadeiras interativas e animadas.

Vem se divertir com a alegria do Carnaval! Classificação indicativa: Livre – Crianças. Duração: 60 minutos.

Dia 26 de fevereiro às 14h – Biblioteca Lenyra Fraccaroli

Dia 27 de fevereiro às 10h – Biblioteca Gilberto Freyre

Dia 28 de fevereiro às 14h – Biblioteca Clarice Lispector

Historietas Carnavalescas

Casulo Viajante

Ô abre alas que queremos brincar! Com muito respeito e alegria, samba no pé e fantasia, nossa imaginação nos levará até o quintal da Tia Ciata: uma casa cheia de músicos, artistas, quitutes e sabedoria. Neste quintal, começou uma grande história de carnaval e é esta história que vamos contar e cantar para festejar as marchinhas de carnaval e celebrar a vida de seus intérpretes. Classificação indicativa: Livre – Crianças. Duração: 60 minutos.

Dia 26 de fevereiro às 10h – Biblioteca Amadeu Amaral

Dia 27 de fevereiro às 10h – Biblioteca Hans Christian Andersen

Dia 27 de fevereiro às 14h – Biblioteca Paulo Sérgio Duarte Milliet

Dia 28 de fevereiro às 14h – Biblioteca José Mauro Vasconcelos



“Você tem medo?”

Mergulha Cia de Teatro

Mainá é uma dedicada bibliotecária que encanta crianças e adultos ao compartilhar seu amor pelos livros e o funcionamento da biblioteca. Com uma abordagem interativa, ela conversa com o público, explicando como cuidar dos livros e criando um ambiente acolhedor para a leitura.

Certa manhã, enquanto organiza as prateleiras, Mainá é surpreendida pela entrada de Hitchcock, um pássaro curioso que voa pela janela em busca de um livro especial. No entanto, logo ela percebe que Hitch carrega consigo não apenas uma busca por conhecimento, mas também muitos medos e incertezas que o impedem de voar livremente. Juntos, eles embarcam em uma jornada através das páginas, onde Hitch descobre que os monstros muitas vezes são apenas reflexos de nossos próprios medos. Classificação indicativa: Livre – Crianças. Duração: 60 minutos.

Dia 28 de fevereiro às 14h – Biblioteca Camila Cerqueira César

Bloco dos Palhaços Batutas

Flor de Crejoá

O show é composto de uma banda de palhaços que executa um repertório de marchinhas de carnaval, que incluem clássicas como “Chiquita Bacana” e “Allah-la Ô”, bem como músicas autorais especialmente compostas para a apresentação. É um divertido show, com poesias e muita música para alegrar todas as idades, com especial atenção à infância. As marchinhas, com sua leveza e simplicidade, evocam um tempo em que a brincadeira era a alma do carnaval, um momento mágico em que risos e música se entrelaçam pelas ruas. Tudo isso feito por palhaços batutas, que tocam e brincam com as músicas e poesias, tornando a experiência ainda mais divertida. Classificação indicativa: Livre – Crianças. Duração: 60 minutos.

Dia 27 de fevereiro às 14h – Biblioteca Marcos Rey

Dia 28 de fevereiro às 14h – Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato

Bloquinho das Princesas e dos Super-Heróis

Parafuseta Produções

Nosso bloquinho das Princesas e Super Heróis, é um show lúdico feito especificamente para os pequenos foliões que adoram a magia das histórias de conto de fadas e as aventuras dos super-heróis que em clima de carnaval celebram com muita animação. Neste bloco as crianças têm a oportunidade de se vestirem como suas personagens favoritas, sejam elas princesas encantadoras ou heróis destemidos, e participar de uma celebração carnavalesca única com muita música, confetes e diversão. Classificação indicativa: Livre – Crianças. Duração: 60 minutos.

Dia 26 de fevereiro às 14h – Biblioteca Vicente Paulo Guimarães

Dia 28 de fevereiro às 14h – Biblioteca Paulo Duarte (CCN)



Brincando de carnaval

Banda Arteiros

Um espetáculo cênico-musical que convida o público a embarcar em uma vibrante viagem pela história do Carnaval. Filóbella e Lunita, curiosas por essa festa popular, se juntam a Tito em uma aventura repleta de música, dança e fantasia. Com um repertório de clássicos carnavalescos, o show celebra a riqueza e a diversidade da cultura brasileira, do frevo ao axé. Os personagens interagem com o público de forma lúdica e divertida, despertando a alegria e o espírito carnavalesco em cada um. Com figurinos coloridos e adereços criativos, “Brincando de Carnaval” é um convite à celebração da vida, da amizade e da cultura popular, em uma grande festa para toda a família! Classificação indicativa: Livre – Crianças. Duração: 60 minutos.

Dia 26 de fevereiro às 10h – Biblioteca Prof. Arnaldo Magalhães Giácomo

Dia 26 de fevereiro às 14h – Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

Dia 27 de fevereiro às 14h30 – Biblioteca Vinicius de Moraes

Dia 28 de fevereiro às 16h – Biblioteca Álvaro Guerra



Sobre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa

A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMC) de São Paulo, fundada em 1935 como Departamento de Cultura e Recreação, promove a cultura e impulsiona a economia criativa da cidade. Com mais de 90 anos de atuação, valoriza a diversidade cultural, preserva patrimônios e forma profissionais para a indústria criativa. Com uma rede abrangente, a SMC administra 13 Centros Culturais, 7 Teatros Municipais, 20 Casas de Cultura, além da Casa de Cultura Cidade Ademar, que será inaugurada em 2025, 2 museus (sendo o Museu da Cidade de São Paulo – composto de 13 unidades – e o Museu das Culturas Brasileiras em fase de obras), 54 Bibliotecas de Bairro, 15 Pontos de Leitura e 15 Bosques de Leitura, 6 EMIAs (Escolas Municipais de Iniciação Artística) e 3 unidades da Rede Daora – Estúdios Criativos das Juventudes. A SMC ainda atende 104 equipamentos de cultura e CEUs por meio do PIAPI (Programa de Iniciação Artística para a Primeira Infância), PIÁ (Programa de Iniciação Artística) e Programa Vocacional.