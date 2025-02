SP: Cate Móvel abre o mês de fevereiro com atendimento em todas as regiões

As equipes do Cate Móvel e da Ade Sampa estarão em diversos pontos da cidade para oferecer apoio para quem busca por vagas de emprego ou deseja iniciar um negócio. Estão no cronograma bairros como a Barra Funda, na região Oeste e Cambuci, na parte Central da cidade.

O serviço móvel da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho oferece ajuda na elaboração de currículos, agendamento de entrevistas e orientação sobre o Portal Cate, que conta com mais de 300 cursos gratuitos e on-line. Os atendentes também prestam auxílio no processo de emissão da carteira de trabalho digital.



Para quem necessita de apoio sobre negócio, seja para iniciar ou aprimorar sua empresa, a Ade Sampa poderá prestar assistência técnica aos microempreendedores individuais (MEIs). Com os serviços oferecidos, os empreendedores poderão encontrar suporte para obter microcrédito, formalizar-se com MEI, regularizar dívidas do MEI, entre outros.



Cronograma de atividades



Na região da Zona Leste, as ações começaram no dia 3 de fevereiro no Siat III – Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica, na Penha, e no Instituto Freire, no Jardim São Gabriel. Na Zona Norte, o serviço será realizado no Centro de Acolhida Morvan Dias e no Condomínio Jardim das Orquídeas, no Parque Nações Unidas.



Já na Zona Sul, o Cate Móvel estará na ONG Projeto Social Jardim Itaoca, no Centro Temporário de Acolhida Santo Amaro e na Associação Amigos do Bem do Jardim Primavera.



No começo do mês, o serviço estará na região oeste da cidade, no Serviço de Cuidados Prolongados Álcool e Drogas, unidade Boracea, e na Associação E Ministérios Makários, na Vila Leopoldina.



As unidades móveis do Cate prestarão atendimento exclusivo para os moradores das Vilas Reencontros nos primeiros dias do mês. Na Zona Sul, serão atendidas as Vilas Reencontros Jabaquara II e Santo Amaro. Na Zona Leste, os atendimentos serão nas unidades Canindé, Pari, Cruzeiro do Sul, Sapopemba e Guaianases I e II. Já na região central, o Cate Móvel estará na Vila Reencontro Anhangabaú. A ação intersecretarial envolve ainda as secretarias municipais de Assistência e Desenvolvimento Social e de Inovação e Tecnologia com serviços do Descomplica SP como a solicitação do Bilhete Único, impressão de boletos, suporte para serviços do INSS, Junta Militar, Serasa, entre outros.



Para o atendimento, é necessário levar RG, CPF e carteira de trabalho, seja no formato físico ou digital.

Veja a programação completa:



Cate Móvel – Fevereiro



Zona Leste

Data: até 5 de fevereiro

Local: Instituto Freire

Endereço: Rua Pedrinópolis, 337 – Jardim São Gabriel

Horário: 09h às 15h

Participantes: Cate e ADE SAMPA



Data: 6 e 7 de fevereiro

Local: SASF São Judas Tadeu

Endereço: Av. Tomás Lopes de Camargo, 90 – Jardim Romano

Horário: 9h às 15h

Participantes: Cate e ADE SAMPA



Data: 10 a 12 de fevereiro

Local: Ceu Três Pontes

Endereço: Rua Capachós, S/N – Jardim Celia

Horário: 9h às 15h

Participantes: Cate e ADE SAMPA



Data: 13 e 14 de fevereiro

Local: Ong Voluntários Torcendo Pro Bem

Endereço: Praça Cataguarino, 181- São Mateus

Horário: 9h às 15h

Participantes: Cate e ADE SAMPA



Zona Norte

Data: até 5 de fevereiro

Local: C.A Morvan Dias

Endereço: Av. Morvan Dias de Figueiredo, 4001 – Vila Maria

Horário: 9h às 15h

Participante: Cate



Data: 10 a 14 de fevereiro

Local: Condomínio Jardim Das Orquídeas (em frente ao bloco 13)

Endereço: R. Savério Valente, 100 – Parque Nações Unidas

Horário: 9h às 15h

Participante: Cate



Zona Oeste

Data: 4 de fevereiro

Local: SCP AD Boracea

Endereço: Rua Boracéa, 267 – Barra Funda

Horário: 9h às 15h

Participante: Cate



Data: até 4 de fevereiro

Local: Associação E Ministérios Makários

Endereço: Av. José César de Oliveira, 121 – Vila Leopoldina

Horário: 9h às 15h

Participante: Cate



Zona Sul

Data: 5 a 7 de fevereiro

Local: Ong Projeto Social Jardim Itaoca

Endereço: Av. Prof. Dr. Telêmaco Hippolyto de Macedo Van Langendonck, 192 – Jardim Itaoca

Horário: 9h às 15h

Participante: Cate



Data: 7 de fevereiro

Local: CTA7 Santo Amaro

Endereço: Av. Miguel Yunes, 347 – Usina Piratininga

Horário: 9h às 15h

Participante: Cate



Data: 10 e 11 de fevereiro

Local: Associação Amigos Do Bem Do Jardim Primavera

Endereço: R. Alésio Venturi, 214 – Jardim Samambaia

Horário: 9h às 15h

Participante: Cate



Centro

Data: 10 a 12 de fevereiro

Local: Casa Franciscana

Endereço: R. dos Pescadores, 97 – Cambuci

Horário: 9h às 15h

Participante: Cate