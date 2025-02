SP anuncia 50 bosques urbanos e plantio de 120 mil árvores

Na manhã de quarta-feira (12), o prefeito Ricardo Nunes inaugurou o 10º Bosque Urbano da cidade, denominado Bosque do Canário, localizado na Avenida 23 de Maio. Este projeto marca uma etapa significativa no compromisso de São Paulo com a sustentabilidade e o aumento das áreas verdes urbanas.

Durante a cerimônia, o prefeito anunciou um conjunto abrangente de iniciativas, incluindo a meta de expandir o número desses bosques para 50 unidades, realizar o transplante de árvores adultas como alternativa ao corte e plantar 120 mil mudas em várias regiões da capital. Além disso, Nunes assinou um decreto que oficializa a criação dos Bosques Urbanos.

Em uma demonstração prática desse compromisso ambiental, o prefeito plantou uma das 11 árvores que foram transplantadas das obras do BRT Radial Leste, além de outras mudas, no novo bosque que ocupa uma área de aproximadamente 4.827 m², situado nas proximidades do viaduto Doutor Manuel José Chaves.

“Neste bosque, adicionaremos 357 novas espécies arbóreas. Das quais, 11 são árvores adultas que foram realocadas de locais onde estavam previstas para corte, sob a condição de plantio compensatório”, explicou Nunes, destacando que esta ação representa o primeiro transplante de árvores em área pública na cidade. O prefeito enfatizou que essa prática será adotada sempre que necessário em futuras intervenções urbanas.

Com as temperaturas superando os 30ºC nesta semana, o prefeito salientou a relevância dessas ações para aumentar a resiliência da cidade diante das mudanças climáticas. “Um bosque como este pode reduzir em até 6 graus a temperatura ambiente”, afirmou.

A seleção das áreas destinadas ao plantio foi baseada em um mapa de calor da cidade, conforme informou Nunes. “Estamos também lançando uma campanha significativa para plantar 120 mil árvores neste ano. No ano anterior, realizamos o plantio de 80 mil árvores”, acrescentou.

O secretário do Verde e do Meio Ambiente, Rodrigo Ashiuchi, ressaltou que a população terá a oportunidade de participar ativamente retirando mudas em pontos estabelecidos pela Prefeitura. “É uma campanha ousada. Este será o maior plantio já realizado por uma cidade no Brasil. Vamos contar com a ajuda da população para atingir essa meta”, afirmou Ashiuchi. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone 156 para obter informações sobre a retirada das mudas no Parque do Ibirapuera e outros locais.

Bosques Urbanos

Cada um dos bosques recebe o nome de uma ave local e é projetado para aumentar a permeabilidade do solo, restaurar habitats naturais e melhorar a qualidade de vida urbana. Os bosques são caracterizados por serem fechados à visitação pública devido ao seu adensamento vegetal e localização estratégica.

Esses espaços funcionam como verdadeiros “pulmões” da cidade, ajudando na redução da poluição do ar ao converter dióxido de carbono em oxigênio. Estudos indicam que cada sete árvores podem sequestrar até uma tonelada de carbono nos seus primeiros 20 anos de vida. Entre as espécies selecionadas para os bosques estão ipês, guajuvira, guanandi e mirindiba rosa.

Novos Bosques Urbanos: