Parelheiros conta com a maior extensão de área verde em São Paulo

O bairro de Parelheiros, localizado no extremo sul da capital Paulista, conta com a maior área verde da cidade. Na região, estão localizados quatro parques municipais que somam 35 mil hectares, no qual um deles compreende o equivalente a 1/6 do território total da cidade.

Os moradores da localidade contam com o Parque Linear de Parelheiros, o Parque Urbano Nascentes do Ribeirão Colônia e os parques naturais Cratera de Colônia, Jaceguava e Itaim, além da presença das Áreas de Proteção Ambiental (APAs), Capivari-Monos e a Bororé-Colônia, com uma extensão de 25 mil hectares e 9 mil, respectivamente, consolidando a região como um verdadeiro refúgio verde de São Paulo e polo de preservação e manutenção de serviços ecossistêmicos.

A APA Capivari-Monos é a primeira Unidade de Conservação (UC) criada na cidade, em 2001, e coexiste com a Terra Indígena guarani Tenondé-Porã, a maior parte da zona rural da cidade e outras UCs que, juntas, protegem os grandes remanescentes de Mata Atlântica paulistana e sua biodiversidade.

Já a APA Bororé-Colônia foi instituída em 2006 e apresenta uma rica biodiversidade, sendo fundamental para a produção de água do município e alimentar a Represa Billings, um dos principais mananciais de abastecimento público da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Em conjunto, essas APAs representam ¼ da cidade de São Paulo.

Em Parelheiros os parques urbanos, lineares e naturais também protagonizam a proteção ambiental, produção de água e regulação climática. Possuem uma grande área, sendo o Linear Parelheiros com 1,73 hectares; o Urbano Nascentes do Ribeirão Colônia, com 11 hectares; e os Naturais Cratera de Colônia, Jaceguava e Itaim, com respectivamente, 53 hectares, 457 e 476 hectares.

Além de toda a importância ambiental, o bairro também é uma ótima opção para lazer na cidade de São Paulo, com trilhas autoguiadas nos parques naturais, locais para piqueniques, brinquedos naturalizados e monitores ambientais para receber o público e realizar atividades.

Constantemente oferecem uma extensa programação de atividades para todos os públicos com os programas Vamos Trilhar, Vai de Roteiro e Rolê Agroecológico.

Para mais informações sobre os Parques Naturais Municipais e demais Unidades de Conservação, como as APAs, basta entrar em contato com os e-mails [email protected] ou [email protected], ou pelo telefone (11) 5187-0323.

Essa reportagem contempla os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima), 14 (Vida na Água) e 15 (Vida Terrestre).