SP alcança 87% do Programa de Metas 2021-2024, com R$ 39,3 bi investidos

A administração do prefeito Ricardo Nunes em São Paulo alcançou uma marca significativa, reportando a execução de 87% do Programa de Metas 2021-2024. O relatório final, divulgado na última quinta-feira (20), revelou que o valor empenhado para o cumprimento das metas chega a R$ 39,3 bilhões, um recorde para a cidade.

O documento apresentado destaca que, de cada quatro metas concluídas, três foram superadas, evidenciando um desempenho robusto. Das 86 metas inicialmente estipuladas, 49 foram ultrapassadas e 16 atingidas, resultando em uma taxa de superação de 75% entre as metas cumpridas.

Um exemplo notável é o programa São Paulo Integral, voltado para as escolas municipais, que visava aumentar em 35% o número de estudantes atendidos. Contudo, o resultado foi quase quatro vezes superior ao previsto, com um acréscimo de 40 mil alunos – passando de 28.590 em dezembro de 2020 para 68.293 ao final da gestão. Na área educacional, também se destaca a manutenção da fila zerada para creches durante todo o período da gestão. Em termos de infraestrutura, a Prefeitura implementou um extenso programa de recapeamento e completou 241 obras no sistema de drenagem, superando as 230 previstas.

No campo da segurança pública, todas as metas estabelecidas foram cumpridas. A meta inicial para a Guarda Civil Metropolitana foi significativamente ampliada: enquanto mil novos agentes eram esperados, mais de dois mil já estão previstos para dezembro de 2024. O programa Smart Sampa, que se tornou o maior sistema de câmeras inteligentes da América Latina, também ultrapassou a meta estabelecida de 20 mil dispositivos de monitoramento na cidade.

A gestão também obteve sucesso na saúde pública, inaugurando 90 novos equipamentos nos últimos quatro anos, superando a meta original de 40. Além disso, mais de 1,4 milhão de cidadãos foram atendidos nas novas unidades. Os atendimentos médicos com especialistas aumentaram expressivamente, saltando de 2,7 milhões para 4,7 milhões. Outro marco importante foi a implementação do prontuário eletrônico em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além da reforma ou reequipamento de mais de 350 instalações de saúde.

O prefeito Ricardo Nunes destacou: “Mais do que números impressionantes, o essencial é que conseguimos beneficiar um número maior de pessoas. Nossas ações transformam vidas na capital, seja por meio da criação de novas unidades de saúde próximas às comunidades ou da oferta adequada para crianças em idade escolar”.

As metas ainda não totalmente executadas continuam sendo prioridade para a administração municipal. Entre os projetos futuros estão a inauguração do primeiro Centro Municipal dedicado ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a construção da Casa de Cultura Cidade Ademar.

Além do Programa de Metas, diversas iniciativas estratégicas foram realizadas durante a gestão entre 2021 e 2024. Um total impressionante de 8.322 obras foi concluído em diversas regiões da cidade, priorizando os distritos mais necessitados.

A secretária executiva de Entregas Prioritárias, Cibele Molina, enfatizou que “o Programa de Metas serve como uma diretriz administrativa e não limita as ações da Prefeitura. Embora contenha indicadores mensuráveis e orçamento definido para o período”, ele não abrange todas as iniciativas realizadas pela administração.

O prefeito também mencionou projetos inovadores que receberam apoio popular e terão continuidade futura, como Domingão Tarifa Zero e Mãe Paulistana Creche.

Por fim, o novo Programa de Metas para o período 2025-2028 está sendo elaborado e será disponibilizado para contribuições populares a partir do dia 31 de março deste ano. Um calendário para audiências públicas relacionadas ao Plano Plurianual e Orçamento Cidadão também será estabelecido.