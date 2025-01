Ricardo Nunes pode se tornar o prefeito mais duradouro de SP

Ricardo Nunes, do MDB, está em vias de se tornar o prefeito mais duradouro da história recente da cidade de São Paulo, caso consiga completar seu novo mandato que se inicia em janeiro de 2025. Com uma trajetória política significativa, Nunes foi o vice-prefeito durante a gestão de Bruno Covas, do PSDB, que faleceu em maio de 2021 após uma batalha contra o câncer, apenas cinco meses após ser reeleito. A partir dessa transição, Nunes assumiu a liderança da administração municipal e conduziu a gestão até o final do mandato originalmente destinado a Covas.

Ao somar os anos que ficará à frente da prefeitura a partir desta semana, Ricardo Nunes poderá permanecer no cargo por um total de sete anos e sete meses. Esse tempo o colocaria apenas atrás de Antônio Prado, reconhecido como o primeiro prefeito da capital paulista, que governou ininterruptamente por 12 anos entre 1899 e 1911.

As últimas décadas na administração da cidade têm sido marcadas por diversas interrupções. Além do falecimento de Covas, outros prefeitos como José Serra e João Doria, ambos do PSDB, deixaram suas funções para concorrer ao governo estadual. Marta Suplicy e Fernando Haddad, ambos do PT, não conseguiram garantir a reeleição. Gilberto Kassab (PSD) é outro exemplo notável; ele ocupou o cargo por seis anos e oito meses após assumir a prefeitura em decorrência da saída de Serra e foi reeleito posteriormente.

Nascido há 56 anos, Ricardo Nunes se filiou ao MDB aos 18 anos e permanece leal ao partido desde então. Sua carreira política inclui dois mandatos como vereador, sendo eleito pela primeira vez em 2012 e reeleito em 2016. Durante sua atuação na Câmara Municipal, Nunes foi relator do orçamento e presidiu Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), incluindo uma voltada para sonegação fiscal que resultou na aplicação de multas substanciais a instituições bancárias. Ele também se destacou como membro da bancada religiosa do Legislativo paulistano.

A gestão de Nunes começou sob desafios significativos, incluindo uma crise de fornecimento de energia elétrica provocada por chuvas intensas que afetaram milhares de habitantes. Em situações similares, como em 2024, a falta de energia gerou tensões entre sua administração e entidades federais além da empresa responsável pelo serviço na cidade.

Ricardo Nunes é o décimo prefeito a comandar São Paulo desde a redemocratização do Brasil, um ciclo que teve início com Jânio Quadros. Quadros já havia governado a cidade na década de 1950 e retornou ao cargo em 1986, período no qual instituiu a Guarda Civil Metropolitana.

A primeira mulher a assumir a prefeitura foi Luiza Erundina em 1988. Sua gestão é lembrada por projetos sociais significativos que visavam melhorar as condições habitacionais e de saúde na cidade. Ao longo dos anos, outros prefeitos deixaram suas marcas: Paulo Maluf focou em grandes obras durante seus mandatos; Marta Suplicy implementou programas educacionais inovadores; e Fernando Haddad priorizou questões como ciclovias e iniciativas sociais para a população vulnerável.