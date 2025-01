Ricardo Nunes assume segundo mandato como prefeito de São Paulo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, será empossado nesta quarta-feira, 1º de janeiro, para seu segundo mandato no Edifício Matarazzo, sede da administração municipal. A cerimônia está programada para as 15h na Câmara Municipal.

Nunes irá formalizar sua posse ao assinar o termo correspondente e acompanhar a votação da nova Mesa Diretora da Câmara. Posteriormente, o prefeito participará de um evento no Theatro Municipal que celebrará o início de seu novo mandato.

Foco na segurança pública

Após ser reeleito no segundo turno, o prefeito inicia 2025 com a intenção de consolidar sua administração e fortalecer sua posição na política local. Um dos principais focos de seu governo será a segurança pública, considerada uma das questões mais críticas da capital, especialmente nas áreas centrais.

Além de Nunes, os 55 vereadores eleitos também tomarão posse na mesma data. Dentre eles, 20 são novatos e 35 já ocupavam cadeiras na legislatura anterior.

Na noite de Réveillon, Ricardo Nunes marcou presença na tradicional celebração da Avenida Paulista, um dos eventos mais emblemáticos da cidade, que reuniu milhares de pessoas para dar as boas-vindas ao ano novo. Durante sua participação, o prefeito subiu ao palco principal e dirigiu uma mensagem de esperança e prosperidade à população, desejando um feliz ano novo a todos os paulistanos. Confira:

Disputa na Câmara

Entre os novos vereadores destaca-se Ana Carolina Oliveira (Podemos), conhecida por ser mãe de Isabella Nardoni, cuja morte em 2008 chocou o país. Outros novatos incluem Lucas Pavanatto (PL), apoiado pelo deputado Nikolas Ferreira (PL), e Amanda Paschoal (PSOL), que tem a vereadora Erika Hilton (PSOL) como madrinha política.

A cerimônia também deve resultar na eleição de Ricardo Teixeira (União Brasil) para a presidência da Câmara Municipal. O nome de Teixeira foi escolhido em uma reunião com Ricardo Nunes e o ex-presidente da Casa, Milton Leite (União Brasil).

A nomeação de Teixeira marca uma vitória inicial para Nunes dentro do Legislativo, enquanto representa a primeira derrota significativa para Milton Leite após sua saída do cargo. Leite tentava promover seu apadrinhado Silvão Leite (União Brasil), que começa seu primeiro mandato. No entanto, essa tentativa gerou descontentamento entre alguns vereadores, que se sentiram subestimados por Leite.

Diante dessa situação, partidos como MDB e PL iniciaram articulações para romper com o União Brasil e apresentar suas próprias candidaturas. Contudo, após intensas negociações, decidiram manter o acordo existente e deixar a presidência da Câmara sob controle da legenda de Milton Leite.