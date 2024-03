SP abre mais de 14 mil vagas para agentes de organização escolar

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está com o processo de contratação aberto para 14.159 vagas para o cargo de agente de organização escolar (AOE). A seleção é via processo seletivo simplificado. A lista das vagas por Diretoria Regional de Ensino foi publicada no Diário Oficial do Estado e está disponível para consulta neste link.

Na rede estadual de São Paulo, os agentes de organização escolar têm, entre as funções, o papel de controlar a movimentação dos estudantes nas dependências da escola, auxiliar na manutenção da disciplina geral e contribuir com a gestão escolar na organização de atividades.

As vagas estão distribuídas entre as 91 Diretorias de Ensino que irão publicar, nos próximos dias, os editais do processo seletivo e serão responsáveis pela formulação e aplicação das provas, publicação do gabarito, período de recurso, resultado do recurso e classificação final.

O salário inicial para o cargo de AOE é de R$ 1.550,00 e a carga horária é de 40 horas semanais.