SP abre a semana com mais de 2 mil vagas em áreas de serviços e comércio por meio do Cate

Quem busca oportunidades de emprego ainda em 2024 pode se inscrever a uma das mais de 2 mil vagas disponibilizadas nesta semana pelo Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo. O serviço de intermediação de mão de obra da Prefeitura de São Paulo está com oportunidades nas áreas do comércio, serviços e construção civil, com salários entre R$ 1.000 (estágio) e R$ 4.900. Para participar basta se dirigir a uma das 40 unidades da rede, das 8h às 17h, ou se cadastrar pelo Portal Cate até quarta-feira, 11 de dezembro, até as 18h. O atendimento é feito mediante apresentação de RG, CPF e carteira de trabalho, que pode ser o modelo digital.

Somente para operadores de teleatendimento estão abertas cerca de 200 vagas – com salários entre R$ 1.159 a R$ 1.895. A maioria das empresas não exige experiência, mas é necessário ter o ensino médio completo, mais de 16 anos e para alguns postos é necessário ter conhecimento em línguas estrangeiras. Entre os locais de trabalho estão bairros como Barra Funda, República, Vila Prudente e na região metropolitana de São Paulo.

Já para quem gosta de atuar no atendimento presencial, há 442 oportunidades para trabalhar em lanchonetes, cinemas, farmácias, lojas, mercados, entre outros estabelecimentos. Os salários chegam a R$ 2.107, com escolaridade entre o fundamental e médio.

Para os que atuam como fiscal de prevenção de perdas no comércio, há 72 vagas em mercados e lojas. O salário varia entre R$ 1.780 a R$ 2.155, com escolaridade a partir do ensino fundamental. As oportunidades são para todas as regiões da Capital.

Na função de ajudante de carga e descarga são 50 vagas – salários de até R$ 2.000. As empresas solicitam pelo menos três meses de experiência, mas algumas dão treinamento. Há oportunidades para os bairros do Brás, Mooca, Vila Guilherme, Jaguaré, entre outros.

“Estamos finalizando o ano com bom volume de vagas, o que facilita para a reinserção do trabalhador. Muitas posições não exigem experiência, contribuindo para quem está iniciando no mercado de trabalho ou deseja mudar de área”, salienta a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eunice Prudente.

SERVIÇO

Processos Seletivos Cate

Inscrições até 11 de dezembro, 18h

Zona Central

· Cate Central – Av. Rio Branco, 252 – Campos Elíseos

· Cate Central – Rua Quinze de Novembro, 268 (Descomplica SP)

Zona Norte

· Cate Freguesia/Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95 – Vila dos Andrades (Descomplica SP)

· Cate Jaçanã/Tremembé – Rua Luis Stamatis, 300 – Jaçanã (Descomplica SP)

· Cate Jaraguá – Estrada de Taipas, 990 – Pq. Nações Unidas (Descomplica SP)

· Cate Perus – Rua Ylídio Figueiredo, 285 – Perus (Descomplica SP)

· Cate Pirituba – Rua Paula Ferreira, 1708 – Vila Pirituba (Descomplica SP)

· Cate Santana – Av. Tucuruvi, 808 – Tucuruvi (Descomplica SP)

· Cate Casa Verde – Avenida Ordem e Progresso, 1001 (Descomplica SP)

· Cate Vila Maria/Vila Guilherme – Rua General Mendes, 111 – Vila Maria Alta (Descomplica SP)

· Cate CIC Norte – Rua Ari da Rocha Miranda, 36 – Conjunto Habitacional Jova Rural

· Cate Parque Novo Mundo – Avenida Ernesto Augusto Lopes, 100 (CEU)

Zona Sul

· Cate Campo Limpo – Av. Giovanni Gronchi, 7143 – 4º andar – Vila Andrade (Descomplica SP)

· Cate Cidade Ademar – Av. Yervant Kissajikian, 416 – Vila Constância (Descomplica SP)

· Cate Interlagos – Av. Interlagos, 6122 – Interlagos

· Cate Ipiranga – Rua Breno Ferraz do Amaral, 425 – Ipiranga (Descomplica SP)

· Cate Jabaquara – Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314 – Jabaquara (Descomplica SP)

· Cate M’Boi Mirim – Av. Guarapiranga, 1695 – Vila Socorro (Descomplica SP)

· Cate Parelheiros – Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252 – Jd. Dos Alamos (Descomplica SP)

· Cate Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 54 – Santo Amaro (Descomplica SP)

· Cate Vila Mariana – Rua José de Magalhães, 500 – Vila Clementino (Descomplica SP)

. Cate Capela do Socorro – Rua Cassiano dos Santos, 499 – Jd. Clipper (Descomplica SP)

. Cate CIC Sul – Rua José Manoel Camisa Nova, 100

Zona Leste

· Cate Aricanduva – Av. Aricanduva, 5777 – Aricanduva (Descomplica SP)

· Cate Cidade Tiradentes – Av. Ragueb Chohfi, 7001 – Guaianases (Descomplica SP)

· Cate Guaianases – Rua Copenhague, 92 – Guaianases (Descomplica SP)

· Cate Itaim Paulista – Av. Marechal Tito, 3012 – São Miguel Paulista (Descomplica SP)

· Cate Itaquera – Rua Augusto Carlos Bauman, 851 – Itaquera

· Cate Itaquera 2 – Av Itaquera 6735 (Descomplica SP)

· Cate Penha – Rua Candapuí, 492 – Vila Marieta (Descomplica SP)

· Cate São Mateus – Av. Ragueb Chohfi, 1400 – Jd. Três Marias (Descomplica SP)

· Cate São Miguel Paulista – Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76 – Vila Jacuí (Descomplica SP)

· Cate Sapopemba – Av. Sapopemba, 9064 – Jd. Aurora (Descomplica SP)

· Cate Vila Prudente – Av. do Oratório, 172 – Jd. Independência (Descomplica SP)

· Cate Ermelino Matarazzo – Rua Boturussu, 1180 – Parque Boturussu (Descomplica SP)

· Cate Mooca – Rua Hipódromo, 1552 – Mooca (Descomplica SP)

Zona Oeste

· Cate Butantã – Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201 – Jd. Peri (Descomplica SP)

· Cate Pinheiros – Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7123 (Descomplica SP)

· Cate Lapa – Rua Guaicurus, 1000 – Água Branca (Descomplica SP)

· Cate Pinheirinho D’agua – Rua Camillo Zanotti (CEU)

Confira as vagas de emprego aqui

Para agendamento de atendimento nas unidades do Cate no Descomplica SP, acesse:

· Descomplica SP