SP abre 50 vagas para artesãos e manualistas trabalharem em shopping

A Prefeitura abre inscrições para nova turma de artesãos e manualistas interessados em participar da loja do Shopping Light, no centro da Capital. As inscrições para as 50 vagas vão de 29 de janeiro a 4 de fevereiro pelo link.

O espaço é parte do Mãos e Mentes Paulistanas, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. O objetivo visa impulsionar o setor de artesanato e manualidades da cidade, abrindo oportunidades de vendas e qualificação profissional aos artesãos e manualistas paulistanos.

Nos três meses de participação, os selecionados irão ocupar a loja de maneira colaborativa, com a possibilidade de divulgar e vender produtos de produção própria. A ação também é uma oportunidade de aprendizado de técnicas de vendas, aceitação dos produtos e relacionamento com o cliente, uma vez que os artesãos também atuarão como vendedores voluntários.

O período de trabalho será 15 de março a 14 de junho. Os artesãos atuarão como voluntários por 6 horas semanais, de segunda-feira a sábado, das 9h às 15h ou das 15h às 21h, ou de domingo e feriados, das 11h às 17h.

Condições de participação

Para participar, é necessário estar credenciado no programa Mãos e Mentes Paulistanas e ter concluído a qualificação empreendedora das turmas 1 a 15. Outra opção é ter concluído alguns módulos da qualificação empreendedora, sendo que para a loja é necessário ter certificação nos seis módulos: Planejamento Financeiro; Desenvolvimento de Coleção; Modelagem de Negócios; Planejamento de Futuro; Presença Digital; e Parcerias e Formalização.

Outras exigências são ter disponibilidade de trabalho voluntário presencial em escalas semanais pré-definidas de 6 horas semanais e possuir CNPJ ativo em nome próprio ou no quadro societário. O CNPJ de terceiros não será permitido.

O processo seletivo será realizado por meio de uma curadoria dos produtos confeccionados manualmente pelos próprios artesãos. A avaliação dos curadores passa pelos critérios de técnica, segmento, acabamento, matéria-prima utilizada, criatividade, design e regionalidade.

Qualificação empreendedora

A qualificação empreendedora do Mãos e Mentes Paulistanas é um curso gratuito e on-line que oferece uma capacitação completa voltada à gestão e desenvolvimento do negócio artesanal ao longo de sete módulos, divididos pelos temas: Planejamento Financeiro; Desenvolvimento de Coleção; Modelagem de Negócios; Planejamento de Futuro; Presença Digital; Parcerias e Formalização; e Segurança no Trabalho.

Os módulos são pré-requisitos para participação nas oportunidades de comercialização oferecidas pelo Mãos e Mentes. Todos os módulos, com exceção do módulo “segurança no trabalho”, são pré-requisitos para participação nas lojas do Programa. Já para os quiosques é necessário concluir os quatro módulos sobre “Modelagem de negócios”, “Desenvolvimento de coleção”, “Planejamento de futuro” e “Parcerias e formalização”. Já para as feiras de artesanato, os cursos modulares “Modelagem de negócios” e “Desenvolvimento de coleção” serão obrigatórios a partir de 1 de abril de 2024.

Quando liberado, cada módulo fica aberto para acesso e conclusão por uma semana, de segunda-feira a domingo. Depois de encerrados serão abertos posteriormente. Interessados na qualificação empreendedora podem se cadastrar na plataforma da qualificação para acessar o conteúdo disponível pelo link.