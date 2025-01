SP 471 anos: eventos culturais e musicais gratuitos na Av. Paulista e Centro Histórico

No dia 25 de janeiro, a cidade de São Paulo celebra 471 anos com uma programação especial repleta de eventos gratuitos. Entre os destaques, os empreendimentos do grupo Gazit Brasil, como o Top Center Shopping, na Avenida Paulista, e o Shopping Light, no Centro Histórico, promovem ações exclusivas que valorizam a história e a diversidade cultural da capital paulista.

Avenida Paulista – Top Center Shopping

Um dos cartões-postais mais icônicos da capital, será palco de atividades que prometem agradar públicos de todas as idades. Com programação ao longo do dia, o público poderá participar do Walking Tour “#APaulistaéTop”, que oferece aos paulistanos e turistas a oportunidade de redescobrir a história e a cultura de São Paulo através de um roteiro guiado, que inclui paradas em locais emblemáticos da Avenida Paulista. Entre as atrações, estão a Casa das Rosas, a Japan House e a Capela do Hospital Santa Catarina, com o passeio culminando em uma vista panorâmica da cidade a partir do heliponto desativado do Top Center Shopping.

Além do tour, a programação conta com um pocket show em comemoração ao aniversário da cidade, realizado em parceria com a Rádio Rock, 89 FM e a School of Rock Higienópolis. A programação musical começa com a School of Rock, das 10h às 11h30. Fundada em 1998, a escola é conhecida por levar alunos de todas as idades e níveis de habilidade diretamente para o palco, desenvolvendo confiança, talento e trabalho em equipe. Os jovens músicos do programa musical prometem um show vibrante e cheio de atitude.

Em seguida, das 12h às 13h, a Black Jack sobe ao palco para a apresentação principal. Banda de classic rock formada em Taubaté/SP, a Black Jack traz uma mistura de covers de ícones do rock, como Queen, Kiss e Iron Maiden, e músicas autorais, que têm conquistado uma legião de fãs. Com uma performance enérgica e interativa, a banda promete agitar a Avenida Paulista, encerrando a programação musical com chave de ouro.

Vale lembrar que, por ser feriado, a Avenida Paulista estará fechada para carros, proporcionando um ambiente ainda mais exclusivo para aproveitar as atrações.

Centro Histórico – Shopping Light

Situado próximo ao Theatro Municipal e à estação Metrô Anhangabaú, o Shopping Light também oferece uma edição especial do Walking Tour no último final de semana de janeiro, o tour partirá e finalizará no icônico edifício Alexandre Mackenzie, conhecido como prédio da Light. O trajeto a pé percorrerá o Triângulo Histórico de São Paulo, com paradas em pontos emblemáticos como o Pateo do Collegio, Solar da Marquesa e Praça da Sé. Ao longo do percurso, os participantes serão conduzidos por uma imersão histórica que destaca a fundação da Vila São Paulo de Piratininga, em 1554.

Já no dia 26 de janeiro, o passeio também sairá do edifício Alexandre Mackenzie, explorando o Centro Novo de São Paulo, com visitas a locais emblemáticos como o Theatro Municipal, Biblioteca Mário de Andrade, Copan e Edifício Itália. Este trajeto destaca o crescimento da cidade na transição do século XIX para o XX, impulsionado pelo ciclo de exportação do café.

Além dos passeios, o Shopping Light e a Coutinho Eventos promovem a mostra cultural Olhares do Centro – São Paulo, em homenagem ao aniversário da cidade. Com curadoria do jornalista Maurício Coutinho, autor do livro São Paulo em Photos & Fatos, a exposição apresenta telas do renomado artista plástico Renato Pinto, que traz interpretações únicas da paisagem urbana, arquitetônica e dos símbolos do Centro de São Paulo.

A mostra estará aberta ao público até o dia 09 de fevereiro, com entrada gratuita, no Piso Intermediário e Segundo Andar do Shopping Light, localizado na Rua Xavier de Toledo, 23.

Serviços:

Walking Tour “#APaulistaéTop”

Data: 25 de janeiro de 2025.

Horário: 9h45.

Gratuito (inscrições pelo app).

Shows na Avenida Paulista

Data: 25 de janeiro de 2025.

Local: Acesso da Avenida Paulista, em frente ao Top Center Shopping.

Banda de Abertura: School of Rock (10h às 11h30).

Banda Principal: Black Jack (12h às 13h).

Walking Tour – Centro Histórico

Datas: 25 e 26 de janeiro

Local de partida: Edifício Alexandre Mackenzie

Mostra Olhares do Centro – São Paulo

Curadoria: Maurício Coutinho

Artista plástico: Renato Pinto

Período: 06/01 a 09/02/2025

Local: Shopping Light, Rua Xavier de Toledo, 23 – Exposições no Piso Intermediário e Segundo Andar

Entrada: Gratuita