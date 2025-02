Sorteio da Copa do Brasil 2025: definidos os confrontos da primeira fase

Na última sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoveu o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil de 2025, em um evento realizado em um hotel localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. As partidas iniciais estão programadas para ocorrer nas semanas de 19 e 26 de fevereiro.

A competição contará com a participação de clubes representando a Série A do Campeonato Brasileiro, que já tiveram seus confrontos definidos. Os jogos incluirão:

Vasco x União (Mato Grosso)

x (Mato Grosso) Ceará x Sergipe (Sergipe)

x (Sergipe) Juventude x Maringá (Paraná)

x (Paraná) Grêmio x São Raimundo (Roraima)

x (Roraima) Vitória x Maranhão (Maranhão)

x (Maranhão) Red Bull Bragantino x Sousa (Paraíba)

x (Paraíba) Atlético-MG x Tocantinópolis (Tocantins)

x (Tocantins) Fluminense x Águia de Marabá (Pará)

x (Pará) Sport x Operário (Mato Grosso)

No total, 80 clubes foram distribuídos em oito potes, cada um contendo dez equipes. Essa organização se deu com base no ranking de clubes da CBF para o ano de 2025. As equipes mais bem classificadas, pertencentes aos potes A, B, C e D, irão enfrentar as demais, que compõem os potes E, F, G e H e atuarão como mandantes nos jogos.

A Copa do Brasil continua a ser uma das competições mais emocionantes do calendário esportivo nacional, reunindo talentos de diversos estados e promovendo um verdadeiro espetáculo futebolístico.