“Sorte”: Thiaguinho lança álbum completo nessa quarta-feira (21)

O cantor Thiaguinho lança nesta quarta-feira (21) o álbum completo do projeto “Sorte”, uma experiência multiplataforma. As músicas estão reunidas nos aplicativos de streaming desde meia-noite e o show completo foi disponibilizado na íntegra às 11h no YouTube.

‘Sorte’ é um novo trabalho que mostra, em suas composições e arranjos, a diversidade da música brasileira. Thiaguinho se sentiu à vontade para mostrar sua versatilidade musical, transitou do pagode tradicional às referências contemporâneas. O trabalho já foi tema de 18 shows realizados no país.

“É incrível viajar o Brasil de Norte a Sul e encontrar a galera cantando todas as letras nos shows, eles acompanham do início ao fim. A gente recebe um carinho e uma energia surreal por cada cidade que a gente passa com a turnê. Não tem como explicar. Que felicidade ver a recepção de ‘Sorte’ nestes meses”, disse Thiaguinho.

O álbum conta com 18 novas faixas, sendo 17 inéditas e uma regravação. Além das músicas, o trabalho inclui também turnê e audiovisual, gravado ao vivo em São Paulo.

Thiaguinho contou com participações especiais para a construção de “Sorte”. Entre elas, estão um feat inédito com Liniker e também L7NNON, Billy SP e Grupo IMBA.

“As pessoas que participaram desta produção são muito especiais. A gente conseguiu fazer uma mistura boa e colocar todo mundo para sambar. Eu costumo falar que essa foi uma celebração à nossa música, mesclando influências do R&B, afrobeat, do pagode e outros estilos musicais”, comentou o artista.

O novo repertório é uma leitura contemporânea de sonoridades tipicamente brasileiras misturadas às referências musicais do cantor. As letras são versáteis: emocionam os apaixonados e também colocam os amantes da roda de samba para pagodear.

O projeto é uma realização da Paz e Bem Entretenimento.

Thiaguinho

Cantor, compositor e instrumentista, Thiaguinho se consolidou como um dos artistas brasileiros mais versáteis e criativos. Após o programa, assumiu o vocal do Exaltasamba e

alcançou o reconhecimento nacional. Em 2012, decidiu seguir a carreira solo e, desde então, acumula CDs, DVDs, EPs, hits e milhões de fãs.

Em suas composições, transmite a influência de tudo o que ouve. Os ritmos pagode, samba, R&B e pop se fazem presentes em suas canções, criando uma identificação natural com diversos públicos.

Thiaguinho também recebeu uma indicação ao Grammy Latino 2023, a maior premiação da música na América Latina, na categoria “Melhor Álbum de Samba/Pagode” por sua obra em “Meu Nome É Thiago André”.