Sophie Charlotte confirma fim do relacionamento com Xamã durante carnaval

A atriz Sophie Charlotte fez sua primeira declaração pública sobre o término de seu relacionamento com o rapper Xamã durante a primeira noite dos desfiles do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, realizada no último domingo (2).

Chegando ao evento acompanhada por amigos e seu irmão, Sophie conversou brevemente com os repórteres presentes, confirmando o fim da relação com o cantor. “Estou solteira, não estou mais com o Xamã. Nos separamos, mas respeito e amo muito ele”, afirmou a atriz, demonstrando maturidade e consideração em suas palavras.

Além de lidar com questões pessoais, Sophie Charlotte também estava aproveitando a festividade do Carnaval, um dos eventos culturais mais significativos do Brasil. Em suas redes sociais, a atriz compartilhou momentos de descontração e alegria típicos da folia carioca.

A primeira noite de desfiles do Grupo Especial deste ano contou com apresentações de renomadas escolas de samba como Unidos de Padre Miguel, Imperatriz Leopoldinense, Unidos do Viradouro e Estação Primeira de Mangueira, prometendo um espetáculo vibrante para os amantes do samba e da cultura brasileira.