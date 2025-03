Sonia Abrão revela quem escolheria como dupla no BBB 25

A apresentadora Sonia Abrão, conhecida por sua presença marcante na televisão brasileira, revelou em uma recente entrevista à CARAS Brasil que, se tivesse a oportunidade de participar da 25ª edição do Big Brother Brasil, escolheria seu irmão, Elias Abrão, como seu parceiro de confinamento.

Relação de confiança e apoio no jogo

Com a nova dinâmica que caracteriza esta temporada do reality show, que já está no ar há mais de um mês, muitos fãs e celebridades têm especulado sobre quais duplas seriam formadas. Sonia, uma fiel espectadora do programa ao longo dos anos, não hesitou ao mencionar seu irmão como a melhor escolha.

“Ele sabe puxar meu ‘freio de mão’, já que sou muito passional”, declarou Sonia. A apresentadora destacou que a relação deles vai além dos laços familiares; Elias também exerce a função de diretor de seu programa, A Tarde É Sua, exibido pela RedeTV!. Isso cria um ambiente de confiança mútua, fundamental para enfrentar os desafios do jogo.

“Não me deixaria largar o jogo e apertar o botão para sair, num dos meus impulsos”, complementou ela, enfatizando a importância de Elias em sua vida profissional e pessoal. Com um temperamento forte e uma abordagem decidida, ele é visto por Sonia como o suporte necessário para formar uma dupla competitiva dentro da casa.

Sonia Abrão e sua conexão com o BBB

Além de suas considerações sobre o BBB, Sonia frequentemente expressa suas opiniões tanto em seu programa quanto em suas redes sociais. Recentemente, ela defendeu Davi Brito, o vencedor da 24ª edição do programa, demonstrando seu envolvimento e entusiasmo pelo reality show.

A escolha de Sonia Abrão reflete não apenas sua preferência pessoal, mas também revela um aspecto interessante das dinâmicas familiares e profissionais que se entrelaçam no contexto da competição televisiva.