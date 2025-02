Sonia Abrão critica direção do BBB 25 por uso inadequado da dinâmica de congelamento

A apresentadora Sonia Abrão expressou seu descontentamento em relação à dinâmica de Congelamento apresentada no Big Brother Brasil 25. O retorno de Gracyanne Barbosa ao programa, após uma estadia no Quarto Secreto, coincidiu com a implementação dessa ação, que, segundo a apresentadora da RedeTV!, não foi bem aproveitada pela direção do reality show.

Durante a transmissão de seu programa “A Tarde É Sua”, Abrão destacou que a forma como o Congelamento foi utilizado carecia de emoção, diferentemente do que ocorre nas versões internacionais do formato. “É interessante ter Paredão e Paredão falso, pois isso movimenta o jogo, mas se a intenção era aplicar o congelamento, que fosse feito com mais cuidado, já que é uma dinâmica que merece destaque”, declarou.

A jornalista enfatizou que o Congelamento possui um enredo significativo e não deve ser tratado como uma simples surpresa para o público. “Ele gera impacto e emoção, e isso faz toda a diferença. Reconheço o esforço da equipe do BBB para revitalizar essa edição, mas é evidente que esse quadro foi subutilizado e não deixará uma impressão duradoura na audiência”, argumentou Sonia.

Em sua análise, ela ainda fez menção à figura de Gracyanne Barbosa no contexto do jogo. “A personagem não tem um papel tão forte quanto poderia, principalmente considerando que o elenco atual é bastante fraco”, ponderou. Para Abrão, a expectativa em torno do Congelamento não foi atendida: “Esse não foi o congelamento que todos esperavam; ele já havia sido um grande sucesso em outras edições, como no Gran Hermano argentino”, concluiu.

Além de sua crítica ao BBB 25, Sonia Abrão também se envolveu em polêmica ao comentar um aviso da apresentadora Ana Maria Braga sobre ações judiciais contra jornalistas que espalharem boatos sobre o fim do programa Mais Você. Abrão interpretou o alerta como uma mensagem direcionada a Alessandro Lo-Bianco, colunista de seu programa, que teria iniciado as especulações na mídia.