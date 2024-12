SOMAê e Ciça Moreira lançam “A Contar Os Dias”: Um Hino de Resiliência no Rock Brasileiro

Em um ano que vem consolidando sua posição no cenário nacional, a banda paulistana SOMAê lança “A Contar Os Dias”, um single que não é apenas uma música, mas uma declaração de intenções. Ao lado de Ciça Moreira, jovem cantora cuja potência vocal e presença de palco já encantaram milhares de fãs, SOMAê entrega uma obra com uma sinceridade rara, capturando a essência de quem não se deixa abater pelas dificuldades. Esse lançamento chega em meio à mudança de nome da banda, uma transição motivada por desafios legais, mas que acabou simbolizando uma evolução em sua trajetória. Antes conhecida como Söma, a banda teve que abrir mão desse nome após o INPI indeferir o registro devido a uma coincidência com outra banda. Assim, transformaram o jargão que usam nos shows para unir seus fãs — “soma aê” — em seu novo nome, SOMAê, carregando a ideia de somar as forças, as experiências e as lutas.

“A Contar Os Dias” fala sobre perseverança em meio às perdas e decepções. A letra, que reflete temas de crescimento e superação, é temperada pela energia crua e melódica do rock alternativo, inspirada por influências de Foo Fighters, Red Hot, Smashing Pumpkins., mas com um toque moderno e pessoal que é característico de SOMAê. Em versos como “É preciso a dor para crescer”, a música aborda a dor não como algo a ser temido, mas como um caminho inevitável para quem deseja alcançar algo mais profundo na vida. Esse tipo de reflexão, que atravessa todas as camadas da faixa, ganha ainda mais profundidade com a colaboração de Ciça Moreira. Aos 18 anos, Ciça já conquistou uma legião de fãs com sua voz intensa e uma presença que equilibra fragilidade e força, resultando em uma conexão imediata com o público. A junção com SOMAê não só amplia sua paleta musical, mas também reforça a mensagem emocional da faixa.

A produção de “A Contar Os Dias” ficou a cargo de Somaê com direção de Nando Bassetto gravada nos Studios Play Rec e com a mixagem e masterização por Luiz Leme e Tadeu Patolla, uma lenda do rock brasileiro, conhecido por seu trabalho com Charlie Brown Jr. e Detonautas. Patolla traz uma sonoridade que realça tanto o peso quanto a vulnerabilidade presentes na música, um equilíbrio que não é fácil de alcançar. Sob seu olhar cuidadoso, a faixa ganha um brilho adicional, mantendo o impacto visceral das guitarras e o peso das batidas, mas sem ofuscar a força das palavras. Esse cuidado com a produção torna a faixa uma experiência sonora que vai além de um simples produto musical — é um convite a refletir sobre as batalhas internas de cada um.

Mas o lançamento de “A Contar Os Dias” é apenas parte de uma estratégia bem pensada. SOMAê está investindo em uma campanha de marketing abrangente, que inclui uma forte presença nas redes sociais e plataformas de streaming, ADS direcionadas, execução em rádios como a 89 FM – A Rádio Rock, além do lançamento de um videoclipe no YouTube e exibição em emissoras de TV. Esse planejamento reflete o momento de expansão da banda, que já acumula quase um milhão de streamings no Spotify, dos quais mais de 300.000 foram nos últimos três meses. Com a ajuda do selo Musikorama Music, SOMAê está conseguindo transpor o som visceral dos palcos para os fones de ouvido de uma audiência crescente.

Por trás do sucesso e das estratégias, contudo, há uma história de perseverança que ecoa na trajetória da banda e em sua conexão com os fãs. SOMAê, agora com um nome renovado, não perdeu sua essência, mas a fortificou. E o lançamento de “A Contar Os Dias” marca o começo de uma fase onde a banda continua somando — somando experiências, conquistas, aprendizados, e principalmente, somando aqueles que encontram na sua música uma trilha para suas próprias lutas e vitórias. É uma canção para quem não desiste, para quem segue contando os dias com coragem e para aqueles que acreditam que a música é mais do que som, é uma forma de se manter firme.

Em um cenário onde o rock brasileiro tem buscado formas de se reinventar, SOMAê traz uma energia que conecta o passado e o presente do gênero, sem perder de vista a autenticidade. Se o rock é uma voz para os que se sentem deslocados ou para os que buscam um propósito, SOMAê com “A Contar Os Dias” nos lembra de que, mesmo nas maiores adversidades, existe sempre um espaço para a união, para a soma de forças. Em um mundo que muitas vezes se fragmenta, SOMAê convida seus ouvintes a somarem.