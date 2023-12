Solvay marca nova era após sucesso do spin-off da Syensqo

A Solvay concluiu com sucesso a cisão das suas atividades especializadas para Syensqo, um momento crucial na sua rica história. Esta mudança marca uma mudança estratégica significativa para o Grupo, posicionando-o como líder em produtos químicos essenciais à escala global.

Além disso, prepara a Solvay para entrar numa nova fase de crescimento sustentável, ressaltando o seu foco nas principais áreas de negócio e reafirmando a sua dedicação à liderança de mercado, à descarbonização e à responsabilidade social.

Presença global e base diversificada de clientes

Com mais de 9.000 funcionários em 40 países, a Solvay está comprometida em oferecer produtos sustentáveis que atendam às necessidades fundamentais da sociedade. Estas incluem purificar o ar e a água, preservar o abastecimento de alimentos, salvaguardar a saúde e o bem-estar, criar roupas ecológicas, melhorar a sustentabilidade dos pneus automóveis e contribuir para o isolamento térmico, a limpeza e a proteção das casas.

Construído sobre bases sólidas, o Grupo Solvay impulsionou consistentemente o progresso da indústria através da inovação contínua de processos. Com um portfólio que abrange monotecnologias importantes, como carbonato de sódio, bicarbonato, sílica, peróxido de hidrogênio, flúor e terras raras, fenol e solventes, a Solvay atua como um fornecedor vital e confiável em todos os mercados globais. A presença global única e a presença equilibrada da empresa em diferentes regiões permitem-lhe atender uma base de clientes diversificada e focada na sustentabilidade.

Pierre Gurdjian, Presidente do Conselho de Administração da Solvay, expressou entusiasmo com a conclusão da cisão, afirmando: “Estou entusiasmado com o sucesso da cisão, um movimento estratégico que sublinha o nosso compromisso com o valor a longo prazo. Esta decisão reflecte a nossa dedicação à criação de valor sustentado para as partes interessadas e à garantia do sucesso contínuo da Solvay”, disse.

Ele acrescentou que “colaborando com diretores experientes e altamente qualificados, estamos posicionados para trabalhar em estreita colaboração com a equipe de liderança executiva, estabelecendo a Solvay como líder em produtos químicos essenciais. As megatendências predominantes apresentam oportunidades atraentes para aumentando o valor. Aproveitando nossa liderança e visão, guiaremos com confiança a Solvay para o futuro.”

Philippe Kehren, CEO da Solvay, acrescentou: “Na Solvay, nossa missão é aproveitar o poder da química para criar produtos sustentáveis para os desafios mais urgentes do mundo. Nosso compromisso envolve a introdução de inovações em processos e produtos sustentáveis, ao mesmo tempo em que minimizamos nossa pegada ambiental”, afirmou.

Com a simplificação impulsionada pela separação, acrescentou Kehren, a Solvay está preparada para reforçar seu histórico de alcançar margens industriais robustas no quartil superior, gerando caixa e entregando retornos atraentes. “Nosso objetivo é criar valor duradouro para funcionários, comunidades, clientes e acionistas por meio de nosso sistema integrado”, disse.

Metas financeiras ambiciosas e compromissos de sustentabilidade – Em 13 de novembro de 2023, a Solvay revelou sua visão prospectiva durante o Dia do Mercado de Capitais, delineando metas financeiras ambiciosas para 2028.

Os objetivos centravam-se em alcançar um crescimento de EBITDA médio de um dígito, proporcionando geração de caixa resiliente, permitindo o pagamento de empréstimos estáveis a dividendos crescentes, mantendo ao mesmo tempo uma classificação de crédito de grau de investimento.

Enfatizando a sustentabilidade, o roteiro da Solvay sublinha o compromisso do Grupo com uma transição justa e de responsabilidade ambiental, com um objetivo proativo de alcançar a neutralidade carbônica até 2050.

Na sua transição para uma energia mais limpa, a Solvay vai eliminar a utilização de carvão até 2030 onde quer que existam alternativas renováveis, com um objetivo de alcançar energia sem carvão em cinco das suas sete fábricas de carbonato de sódio até 2025. Além de reduzir as suas próprias emissões, a Solvay está comprometida com uma redução de 20% nas emissões ao longo da cadeia de valor até 2030.

Dedicada ao bem-estar dos funcionários e da comunidade, a Solvay estabeleceu metas ambiciosas, incluindo zero acidentes, equilíbrio de gênero em funções de direção e um salário digno para 100% da sua força de trabalho até 2026, alinhado com a iniciativa Forward Faster do Pacto Global da ONU.

A conclusão da cisão parcial entrou em vigor em 9 de dezembro de 2023. Solvay e Syensqo começaram a negociar suas ações como entidades separadas nas bolsas de valores de Bruxelas e Paris sob os seus respetivos símbolos em 11 de dezembro de 2023.

“Gostaria de aproveitar esta oportunidade para desejar à nossa Syensqo colegas um futuro de sucesso como empresa independente”, completou Pierre Gurdjian, chairman da Solvay.

Sobre a Solvay

Solvay, uma empresa química pioneira com um legado enraizado no trabalho fundamental do fundador Ernest Solvay em inovações no processo de carbonato de sódio, dedica-se a fornecer soluções essenciais globalmente através de seus força de trabalho de mais de 9.000 funcionários. Desde 1863, a Solvay aproveita o poder da química para criar soluções inovadoras e sustentáveis que respondem às necessidades mais essenciais do mundo, como purificar o respiramos e a água que bebemos, preservando nossos suprimentos alimentares, protegendo nossa saúde e bem-estar, criando roupas ecológicas, tornando os pneus dos nossos carros mais sustentáveis e limpando e protegendo nossas casas. Como empresa líder mundial com 5,6 bilhões de euros em vendas líquidas em 2022 e cotações na Euronext Bruxelas e Paris (SOLB), o seu compromisso inabalável impulsiona a transição para um futuro neutro em carbono até 2050, sublinhando a sua dedicação à sustentabilidade e a uma justa economia de transição. No Brasil, a Solvay também atua com a marca Rhodia.

Para obter mais informações sobre a Solvay, visite solvay.com ou siga a Solvay no Linkedin.