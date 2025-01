Soluções acessíveis para proteger imóveis na época das chuvas

A Obramax, maior atacarejo de materiais de construção do Brasil, vai realizar, entre os dias 16 de janeiro e 16 de fevereiro, a Feira de Impermeabilização e Telhados. A ação vai acontecer em todas as unidades da Obramax e visa promover soluções eficazes em produtos, com os melhores preços, para solucionar os problemas causados pela temporada de chuvas, como infiltrações, goteiras e umidade excessiva.

A impermeabilização é uma solução que impede a penetração de água, preservando as construções contra infiltrações em paredes, lajes, telhados, fundações e outros pontos críticos. Além disso, contribui para a melhoria da qualidade do ar, prevenindo a formação de mofo e bolor.

Abaixo uma seleção de produtos que podem ser encontrados na Feira de Impermeabilização e Telhados. Assim como indicações de uso.

Manta líquida

Composto por uma resina acrílica que, ao secar, produz uma membrana impermeável elástica, é indicado para lajes e coberturas.

Composto por uma resina acrílica que, ao secar, produz uma membrana impermeável elástica, é indicado para lajes e coberturas. Manta asfáltica

Está entre um dos sistemas de impermeabilização mais populares do Brasil, sendo indicada para uma grande variedade de elementos estruturais, como lajes, vigas, reservatórios e piscinas.

Está entre um dos sistemas de impermeabilização mais populares do Brasil, sendo indicada para uma grande variedade de elementos estruturais, como lajes, vigas, reservatórios e piscinas. Impermeabilizantes aditivos

Produtos (em líquido ou em pó) adicionados na argamassa ou concreto, muito utilizados em reservatórios e estações de tratamento, pois não interferem na qualidade da água.

Produtos (em líquido ou em pó) adicionados na argamassa ou concreto, muito utilizados em reservatórios e estações de tratamento, pois não interferem na qualidade da água. Resina ou resina epóxi

Composto químico de impermeabilização que funciona na forma de uma membrana transparente. Sua aplicação é mais comum em pisos de fábricas, cozinhas industriais, oficinas mecânicas e locais que exigem uma frequência maior de limpeza.

Composto químico de impermeabilização que funciona na forma de uma membrana transparente. Sua aplicação é mais comum em pisos de fábricas, cozinhas industriais, oficinas mecânicas e locais que exigem uma frequência maior de limpeza. Telhas

É possível encontrar várias opções de telhas para cobertura, como telhas de fibrocimento, cerâmicas, fibra vegetal, ecológicas e de concreto, ideais para atender diferentes necessidades de construção e acabamento. A Obramax possui uma ampla variedade de modelos.

Vale destacar que é a oportunidade de encontrar produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado e disponibilidade imediata. Entre eles, estão diversas opções de telhas e impermeabilizantes para os profissionais da construção que necessitam proteger suas casas e obras contra infiltrações ou realizar reparos com rapidez e eficiência.

Outro facilitador é o Drive da Construção, onde o cliente pode entrar com seu próprio veículo, realizar as compras, fazer o carregamento com os produtos escolhidos, pagar e seguir direto para obra. Essa solução é mais uma garantia de agilidade e praticidade para a vida de quem trabalha com construção.

A Feira de Impermeabilização e Telhados acontecerá em todas as unidades e você pode conferir nas lojas ou no site da Obramax, além de poder acessar conteúdos exclusivos no Youtube da marca que auxiliam o consumidor na hora da escolha e utilização dos produtos.