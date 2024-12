Solidariedade transforma Natal de crianças ribeirinhas no Amazonas

Em 2024, a solidariedade tomou forma em mais de 5 mil brinquedos doados para uma ação natalina que visa alegrar crianças em comunidades ribeirinhas do Amazonas. A iniciativa, que teve início com um grupo de sete amigos, agora conta com a participação de dezenas de voluntários espalhados por todo o Brasil.

No coração da Amazônia, Papai Noel, simbolizando a esperança e a alegria do Natal, é auxiliado por esses dedicados voluntários que se empenham para alcançar as crianças em áreas isoladas. As dificuldades impostas pela seca são superadas por eles, que utilizam barcos, caminhadas e até remadas para garantir que a magia do Natal chegue aos mais necessitados.

“A palavra que melhor define essa missão é amor. É isso que motiva cada um de nós a fazer o que fazemos”, declara Jorge Alberto Barroso, técnico em eletrônica e um dos voluntários envolvidos na ação.

A energia positiva gerada por esse trabalho voluntário se espalha rapidamente. Entre os colaboradores está Pedro Carvalho, programador com mais de 20 anos de experiência em levar sorrisos às crianças ribeirinhas. “Ver uma criança recebendo um presente e retribuindo com um sorriso e um abraço não tem preço. É isso que nos faz felizes”, compartilha Carvalho.

Laércio Valvassoura, enfermeiro e artesão oriundo de São Paulo, também se destaca neste projeto. Ele faz parte de um grupo dedicado à confecção de bonecas de pano, contribuindo com seu talento para o Natal das crianças. “Já estamos planejando a produção para 2025. Nós somos os duendes, os amigos do Papai Noel de Manaus”, revela Laércio.

O crescimento da iniciativa é notável: de um pequeno grupo de amigos a uma rede robusta de voluntários comprometidos, todos com um objetivo comum: proporcionar um Natal especial para as crianças ribeirinhas. O brilho nos olhos das crianças durante as brincadeiras é o maior reconhecimento para aqueles que se envolvem na festividade.

Uma voluntária descreve sua experiência como “maravilhosa”, destacando que momentos como esses não têm preço. Os encontros entre voluntários e as crianças criam memórias duradouras.

Durante uma interação com as crianças, Alexandra Feitoza, uma estudante de apenas sete anos, expressou sua felicidade ao conhecer Papai Noel pela primeira vez e ao receber presentes como uma bola, um livro e uma boneca. Ao ser questionada sobre seus desejos para este Natal, ela respondeu com simplicidade: “Feliz Natal!”

A iniciativa exemplifica como o amor ao próximo pode transformar vidas e fazer do Natal um momento realmente especial para todos os envolvidos.