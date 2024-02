Solange Almeida se une com Hungria Hip Hop e lança ‘Tá No Seu DNA’

‘Tá no Seu DNA’, é o novo lançamento de Solange Almeida com a participação de Hungria. A música chega a todas as plataformas de streamings nesta sexta-feira (2) e faz parte do DVD ‘Solange Almeida em Aracaju’, gravado em outubro na capital sergipana. ‘Tá no seu DNA’ traz uma mistura gostosa do forró e rapper/ hip-hop…. características de Sol e Hungria.

A letra retrata um casal que vive uma crise no relacionamento e logo resolve quando a convida para o forró.

“Tá no Seu DNA” promete ser um grande sucesso do DVD ‘Solange Almeida em Aracaju’, a exemplo dos grandes números da primeira faixa lançada: ‘Erro da Minha Vida’ com Mari Fernandez ainda mais com a participação de um artista tão querido e ovacionado.

“Hungria é um cara lindo por dentro e por fora. Um talento ímpar! E a gente que é da música fica feliz em fazer essa junção de ritmos que no final tudo é musica, tudo é Brasil. ‘Tá no seu DNA’ é uma das músicas mais marcantes do DVD e já foi aprovada pelo público desde o dia da gravação”, disse Solange.

“Gravar com a Sol foi uma experiência incrível. Ela é dona do palco, tem uma voz marcante e inconfundível, sem falar do carisma e sua energia que é contagiante. É sempre um presente partilhar esses momentos com uma artista tão influente no nordeste e em todo o país”, finaliza Hungria.