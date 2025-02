Sociedade Ítalo-Brasileira de Santo André comemora o Dia do Imigrante Italiano

Atualmente, estima-se que entre 25 e 30 milhões de brasileiros tenham ascendência italiana, principalmente nas regiões Sul e Sudeste do país. Esses dados colocam o Brasil como um dos países com a maior população de descendentes de italianos fora da Itália.

Para comemorar o Dia do Imigrante Italiano, ocorrido em 21 de fevereiro, data que marca a chegada do navio La Sofia, que aportou na cidade de Vitória em 1874, trazendo os primeiros imigrantes italianos, a Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André realizou um almoço festivo no domingo (23 de fevereiro) em sua sede. Cerca de 100 convidados foram recepcionados pelo presidente Etel Benatti e pelo vice-presidente Marcelo Roma Davanzo.

125 anos de tradição e cultura

Neste ano, a Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André completa 125 anos. Fundada como a Società Italiana di Mutuo Soccorso Savoia, seu objetivo sempre foi difundir a importância dos italianos para o desenvolvimento econômico do Brasil, destacar as influências culturais de seus descendentes e apoiar os imigrantes italianos que chegaram à região.