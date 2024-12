Sobe para quatro o número de mortos pela queda da ponte no Maranhão

O número de vítimas fatais do colapso da ponte Juscelino Kubitschek, que conecta os estados do Tocantins e Maranhão, subiu para quatro. O acidente ocorreu na tarde do último domingo (22), quando a estrutura cedeu.

Nesta terça-feira (24), às 6h40, o corpo de Lorrane Cidronio de Jesus, de apenas 11 anos, foi encontrado. A criança estava acompanhada dos avós em um caminhão que transportava portas de MDF durante o incidente.

Mais tarde, por volta das 9h, foi localizado o corpo de Kecio Francisco Santos Lopes, de 42 anos, que dirigia um caminhão carregado de defensivos agrícolas que despencou com a queda da ponte.

A terceira vítima fatal foi identificada como Andreia Maria de Sousa, de 45 anos. Ela era a motorista de um caminhão que transportava ácido sulfúrico e teve seu corpo encontrado por volta das 11h20.

Além das quatro mortes confirmadas, os bombeiros informaram que ao menos 13 pessoas permanecem desaparecidas, incluindo duas crianças. As operações de busca estão sendo realizadas pelas equipes do Tocantins e Maranhão.

A ponte, situada entre os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), foi construída sobre o rio Tocantins e o acidente fez com que veículos caíssem na água, levando à suspensão das buscas na noite de domingo devido à contaminação da água causada pelo ácido sulfúrico. As autoridades locais recomendam à população que evite o contato com as águas nesta região.

Entre os veículos envolvidos no acidente estão três caminhões: um transportando ácido sulfúrico, outro com defensivos agrícolas e um terceiro carregando placas de MDF.

O vereador Jhowelys Vilar (PSDB), representante de Aguiarnópolis, havia feito um pedido em 2023 para melhorias na infraestrutura da ponte, destacando os buracos na pista e uma rachadura crescente na estrutura. “Os motoristas enfrentavam dificuldades diárias devido aos problemas na ponte”, afirmou o vereador.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, visitou a região nesta segunda-feira (23) para inspecionar a ponte e planejar a recuperação da via sob a responsabilidade do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura). Segundo estimativas iniciais, a reforma pode custar entre R$ 100 milhões e R$ 150 milhões.

Uma sindicância foi instaurada para investigar as causas do colapso da ponte.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva expressou suas condolências nas redes sociais e ofereceu apoio às famílias afetadas pela tragédia.