Só nosso time é capaz de fazer Diadema brilhar ainda mais, diz Filippi, em sabatina

O prefeito Filippi, candidato à reeleição em Diadema, participou da sabatina do TVT Cidades, promovida pela TVT em parceria com a Rede Brasil Atual. Ele fez um diagnóstico de como encontrou a Prefeitura em 2021, citou as dificuldades pelo fato de os dois primeiros anos coincidirem com o fim da gestão de Jair Bolsonaro na Presidência da República, mas garantiu que, com a casa arrumada e apoio do presidente Lula, o governo bom vai se transformar em governo ótimo.

Durante uma hora, Filippi conversou com os jornalistas Rafael Garcia e Cosmo Silva sobre o Programa de Governo Participativo e dos feitos da atual gestão, que reformou todas as 20 UBSs e as 60 escolas municipais, que abriu cinco creches, que reduziu a fila de espera em vaga de berçário em quase 90%, que revitalizou o PA Eldorado, que reabriu o Parque Pousada dos Jesuítas, que reativou a Central de Videomonitoramento Integrado com mais de 340 câmeras e que ajustou a rota da Administração para um futuro melhor.

“A Prefeitura estava totalmente desorganizada. Estávamos no meio de uma pandemia, tínhamos o Bolsonaro como presidente, um cara que nunca se mostrou amigo de Diadema e vínhamos de um governo totalmente rejeitado na urnas. Tanto que o candidato que representou o governo na eleição de 2020 terminou na quarta posição”, lembrou Filippi.

O prefeito fez alerta aos espectadores da entrevista. “Mais de dez secretários do Lauro Michels, deste prefeito que deixou essa herança bagunçada para mim, estão com o candidato Taka Yamauchi. Ele pode se vender como novo, mas é capitão de um time que já governou Diadema e que fez a cidade andar para trás. Quando cheguei, a Prefeitura era um carro com só uma marcha pra frente e outras cinco marchas à ré”, comparou.

“Se tem um time que já mostrou que sabe fazer e que ama Diadema é o nosso. Eu estou em Diadema há muito tempo, há quase 40 anos, fui bastante coisa na cidade, e conheço ainda mais as pessoas que frequentam nosso município. Os que estão com o Taka, infelizmente a cidade e eu conhecemos bem pelo nível de destruição que deixaram. Do meu lado há um time que vai fazer Diadema brilhar ainda mais”, emendou. “O rapaz que foi secretário de Educação do Lauro e que deixou as escolas em situação de abandono completo é coordenador da campanha do Taka. Quer exemplo maior do que esse para falar que esse meu opositor é um barco furado?”

Filippi fez balanço de várias áreas, como saúde, educação, segurança e combate à fome. Citou a construção do Novo Hospital Municipal, em obras com apoio do presidente Lula, do CEU do Promissão, também com suporte de Lula, e disse que a cidade se permite ousar mais nas políticas públicas quando há um presidente que é amigo de Diadema. “Vamos pegar os dois melhores anos do presidente Lula. O governo que foi bom vai se transformar em governo ótimo.”