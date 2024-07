S&M Transportes adquire 87 novos ônibus carroceria Caio Apache Vip

A S&M Transportes, empresa de transporte coletivo de passageiros que opera em Belo Horizonte (MG), está investindo na renovação de sua frota. Para isso, adquiriu 87 novos ônibus chassi Mercedes-Benz OF-1726 L/59 com carroceria Apache Vip V da marca Caio. O Apache Vip V é o ônibus urbano mais vendido do Brasil. Do total, 85 unidades têm 12,47 metros de comprimento e duas, 11,37 metros, com lotação para 67 passageiros. Os veículos permitem a instalação de microcâmeras, sistema Wi-Fi, catracas eletromecânicas e validadores, para agilizar o processo de embarque e desembarque dos passageiros. Todos os ônibus têm itinerários eletrônicos em led e sistema multiplex, que aponta para o motorista possíveis falhas no sistema elétrico do veículo.