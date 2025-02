Skate se consolida como fenômeno em SP com novas pistas e grandes eventos

O skate é o esporte da moda. A nível global, a modalidade deu um salto de popularidade ao ser oficializada no programa olímpico, em 2020. No Estado de São Paulo, a febre do skate ganha cada vez mais força nos espaços públicos e na agenda da Secretaria de Esportes do Estado de SP.

Desde janeiro de 2023, quando teve início a atual gestão da Sesp, a pasta já entregou 37 pistas de skate street em todo o estado, todas com acesso irrestrito e gratuito ao público. O investimento nessas obras foi de R$ 7,3 milhões.

Além dessas entregas, outros dois equipamentos do portfólio da Sesp possuem estruturas sob medida para a prática do skate: o Complexo Olímpico Baby Barioni e a Vila Olímpica Mário Covas.

“A Secretaria de Esportes faz a sua parte no fomento aos esportes radicais, em especial ao skate. Em dois anos foram mais de 30 pistas instaladas, muitas delas em municípios que carecem de oferta de espaços de lazer. Vamos seguir trabalhando nessa pauta”, diz a secretária de Esportes do Estado, coronel Helena Reis.

Em 2024, o skate foi um dos pilares em um evento inédito promovido em parceria entre a Secretaria de Esportes e o Comitê Olímpico Brasileiro. O CBX São Paulo Street foi uma competição de esportes de rua, com skate, breaking e basquete 3×3, que premiou os seus campeões com uma viagem de cinco dias a Paris durante os Jogos Olímpicos.

Para este ano, outra grande novidade envolvendo o skate: a modalidade estreia na grade dos Jogos Abertos do Interior, competição mais tradicional do calendário da Sesp.